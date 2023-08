Ferrari, torna Montezemolo? Ora spunta una voce clamorosa

La Ferrari è in crisi da troppi anni, e c’è chi si augura un clamoroso ritorno. Le parole dell’esperto fanno sperare i tifosi.

Il mondiale di F1 targato 2023 non ha regalato ai fan della Ferrari quanto sperato. Infatti, la SF-23 è una delle vetture meno competitive della storia del Cavallino, ed in 12 gare sono arrivati appena tre podi. Tutti sono stati ottenuti da Charles Leclerc, terzo a Baku ed a Spa-Francorchamps, oltre ad un secondo posto ottenuto a Spielberg.

Il monegasco non può nulla a causa della crisi tecnica della Rossa, mentre Carlos Sainz ha avuto un cammino regolare, senza mai spiccare, e ciò è confermato dal fatto che non è salito sul podio. Dopo il ritiro del Belgio, Leclerc lo ha superato per la prima volta nel mondiale, ma è un brodino per Charles viste le ambizioni di inizio anno.

La Ferrari non è mai stata competitiva, e per il momento, la mano di Frederic Vasseur non si è vista. In questi mesi, sono arrivate tante promesse e pochi fatti, e la vettura non è cresciuta quanto ci si aspettava, perdendo il confronto con la McLaren sul fronte degli sviluppi.

La SF-23 non trova equilibrio, ed è una monoposto in grossa difficoltà sulle piste guidate. La pessima prestazione di Budapest, unita a quelle di Monte-Carlo e di Silverstone, dimostrano che quest’auto non ha carico aerodinamico, e soffre anche sotto tanti altri punti di vista. Per il 2024, appare ormai chiaro che la vettura verrà disegnata partendo da un foglio bianco, gettando via il progetto attuale, che si è rivelato del tutto errato.

Ferrari, Mario Andretti vuole il ritorno di Montezemolo

La crisi della Ferrari fa tristi molte persone, dal momento che per il Cavallino, da che mondo e mondo, tutti hanno un debole. Ci sono tanti esperti ed ex piloti che ne parlano, tra cui l’ex campione del mondo Mario Andretti. L’italo-americano ha commentato la situazione della Scuderia modenese ai microfoni di “PlanetF1.com“, ed ha invocato il ritorno di Luca Cordero di Montezemolo.

Ecco le sue parole: “Io penso che la Ferrari abbia bisogno di riprendersi Montezemolo. Mi dispiace molto per i piloti, non è per niente colpa loro. Leclerc e Sainz sono frustrati, ed io sono deluso dalla gestione della Scuderia, molto deluso. Al momento, infatti, ai due piloti non viene offerto un pacchetto vincente, neanche dal punto di vista strategico“.

Le parole di Andretti sanno anche di provocazione, dal momento che Montezemolo difficilmente tornerà mai a Maranello, dopo l’addio di fine 2014, voluto da Sergio Marchionne, il quale prese il suo posto nella speranza di risollevare il Cavallino. Dopo il manager bolognese, la Rossa è finita nel baratro e non si è più rialzata.

La gestione di John Elkann è senza dubbio la peggiore dell’epoca moderna, almeno per ciò che riguarda la F1, visto che sul fronte del prodotto auto i risultati sono da record. Per tornare al vertice del Circus, ammesso che ce ne sia l’interesse, ci sarà ancora tanto da attendere, visto l’ampio gap dai rivali.