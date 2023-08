F1, la Ferrari attacca la Red Bull: ora è guerra aperta

La Ferrari punta a tornare al top della F1, ma con una Red Bull così è molto complesso. Vasseur però va all’attacco.

Il mondiale di F1 targato 2023 non offre grandi spunti di interesse, e la gran parte dei team sta già pensando al prossimo anno. Max Verstappen e la Red Bull sono in controllo della situazione, con la RB19 che ha vinto tutte le gare sin qui disputate. Una dittatura di questo livello non si era mai vista, ed è molto probabile che duri sino a fine stagione.

La F1 odierna non consente di sviluppare l’auto liberamente e di svolgere test in pista, ed è normale che a prendere il sopravvento sia la noia. Nelle ultime ore, sono scoppiate nuove polemiche tra la Ferrari e la Red Bull, con Maranello che non accetta il ripetersi di alcuni episodi.

F1, Vasseur a muso duro sul Budget Cap

In questi mesi, in F1 si è tornati a parlare di Budget Cap, dal momento che, lo scorso anno, i responsi sulle spese per la stagione precedente vennero resi noti a fine settembre. Si era detto che quelli relativi al 2022 sarebbero dovuti arrivare entro il 31 di luglio, ma per il momento, non è trapelato nulla, anche se alcuni team sembrano essere a rischio sforamento.

Tra di essi, ancora una volta, pare esserci la Red Bull, la grande “furbona” del passato, che nonostante lo sforamento, se l’è cavata con una sanzione da poco, una multa di 7 milioni ed una diminuzione del tempo di lavoro in galleria del vento di appena il 10%. Considerando la superiorità del team di Milton Keynes, si è trattato di un buffetto, ed il 2023 lo sta dimostrando.

La RB19 fa uno sport a parte, con il regolamento che ha riportato in voga l’effetto suolo che è equivalso alla morte della F1. Tutte le gare sono uguali l’una con l’altra, con Max Verstappen che sta passeggiando verso il mondiale, in una delle stagioni più noiose di tutta la storia di questo sport. La Ferrari, nel frattempo, insegue da lontano, ed una delle poche speranze è che la Red Bull venga pescata, ancora una volta, con le mani nella marmellata, ma questa volta ci si augurano sanzioni pesanti.

In un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport“, il team principal Frederic Vasseur ha parlato chiaro: “Una sanzione come quella data alla Red Bull lo scorso anno non è stata per niente severa. Se qualcuno andrà nuovamente a superare il Budget Cap, c’è bisogno di una penalizzazione ben più pesante. Bisogna sempre tenere presente che un vantaggio tecnico si tradurrà in un vantaggio sportivo, e non basta una multa. Se nel calcio usi una mano è rigore, è una dura penalità“.

Vasseur ha poi aggiunto: “La sanzione del 10% di utilizzo in meno in galleria del vento è stata uno scherzo. Avevano già terminato gran parte del loro lavoro a quel punto, la loro violazione non è stata affatto piccola, ma era anzi piuttosto importante. Spero che in futuro vengano attuate pene molto più severe“.