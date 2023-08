La nuova versione della citycar Opel punta in alto: progressi sotto ogni aspetto, è una bomba

La Opel punta in alto con un modello del tutto nuovo, che sembra aver fatto un gran passo in avanti. Tutto su di lei.

Il mercato dell’auto è in una fase di grande crisi, ma i marchi vogliono uscire dal periodo difficile con tanti nuovi modelli pronti ad essere lanciati. In tal senso, l’Opel è all’avanguardia, ed ha presentato una creatura del tutto nuova, ovvero l’Astra. Vi assicuriamo che, con il modello del passato, ci sono poche similitudini.

Come vedremo, si tratta di una cinque porte che ha del tutto cambiato la propria identità, anche se i prezzi sono andati a salire. La Opel punta sui motori ibridi, e non ci sono, almeno per ora, delle versioni del tutto elettriche. Andiamo dunque a scoprire quelli che sono i suoi segreti.

Opel, scopriamo la nuova versione dell’Astra

Il gruppo Stellantis possiede diversi marchi, e molti di loro stanno seguendo un percorso simile, puntando su dei design di modelli che stanno cambiando moltissimo in questi anni. La FIAT inizierà tale processo nel 2024, a partire dalla nuova Panda, mentre la Opel ha già fatto questo passo in avanti sulla nuova Astra, da poco svelata.

La vettura non ha più nulla in comune con una citycar, dal momento che è diventata una cinque porte molto comoda e più spaziosa rispetto al passato. Le grandi novità le troviamo anche nella parte degli interni, che sono abbastanza minimal, ma in cui tutto è studiato nel dettaglio, alla ricerca delle massime tecnologie.

Il cruscotto è del tutto digitale e può essere configurato a proprio piacimento, con il conducente che può così decidere in totale autonomia le informazioni da visualizzare. Lo schermo centrale ha dimensioni variabili in base alla versione che si sceglie, ma può arrivare ad un massimo di 10 pollici di grandezza.

I comandi del sistema multimediale e del climatizzatore sono posti vicini tra di loro, nel medesimo pannello, così da migliorare la facilità di utilizzo. Secondo quanto riportato da “businessonline.it“, la nuova Opel Astra ha vari pro e contro, ma questo accade in tutte le vetture, soprattutto in quelle di nuova generazione con la tecnologia al top.

Per quello che riguarda i motori, non si può non ammettere che ci sia una vasta scelta. Infatti, troviamo i turbo benzina, gli ibridi, i Plug-In, i diesel, con la configurazione base che punta sull’1.2 turbo a benzina da 110 cavalli. Lo scatto da 0-100 km/h avviene in 10,5 secondi, con una velocità massima che tocca i 199 km/h.

Il top di gamma sono le versioni Plug-In Hybrid, che possono arrivare a 180 e 225 cavalli. Le velocità massime, in questo caso, salgono a 225 o 235 km/h, e per chi cerca la guida sportiva, sono ovviamente queste le versioni consigliate. L’Astra ha raggiunto delle performance davvero sorprendenti.

I prezzi partono da 27.400 euro, ed è chiaro che non si possa trattare di un’auto economica, ma le sue funzionalità ed, in generale, gli aumenti del mercato delle quattro ruote, non potevano portare ad immaginare costi d’acquisto inferiori. In generale, parliamo di una vettura molto interessante.