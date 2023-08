FIAT e la rivoluzione sulla Panda: svelati i dettagli della nuova serie (VIDEO)

La FIAT Panda in versione 2024 sarà un netto taglio con il passato, e nulla avrà a che vedere con quella di oggi.

La FIAT è a lavoro sulla nuova Panda, che verrà svelata l’11 di luglio del 2024. La data di presentazione è stata ufficializzata dal CEO Olivier Francois, e su questo modello ci sono grandi aspettative. Come ben sappiamo, si tratterà di una Panda del tutto rivoluzionaria, ben distante da quella attuale.

Il modello odierno, infatti, si conferma quello più venduto sul mercato italiano, con ben 50.000 unità immatricolate nei primi sei mesi dell’anno, contro i 25.000 della seconda in classifica, la Dacia Sandero. A questo punto, andiamo a scoprire come cambierà la nuova FIAT Panda in futuro, con decisioni drastiche che la andranno a sconvolgere.

FIAT, ecco come cambierà la Panda del 2024

Il 2024 sarà una sorta di anno zero per la FIAT, dal momento che con la nuova generazione della Panda inizierà una nuova era. Infatti, il design delle auto cambierà, e con questo modello farà il proprio esordio il nuovo modo di fare design da parte della casa di Torino.

Prima di tutto, la nuova Panda abbandonerà lo stile attuale, e non sarà più una piccola citycar, visto che diventerà un SUV di Segmento B. Il suo design sarà ispirato alla concept car Centoventi, svelata nel 2019, e che ha subito colpito per le sue particolari forme. La Panda affiancherà in quel segmento la nuova arrivata 600e ed anche la 500X, che non verrà accantonata, almeno per ora.

L’obiettivo del gruppo Stellantis è quello di commercializzare la nuova Panda elettrica ad un prezzo accettabile, e si parla di cifre che saranno inferiori ai 25.000 euro. Il design sarà molto semplice ed essenziale, seguendo un approccio intelligente, al quale la FIAT sta puntando per far nascere questo modello.

Per ciò che riguarda le dimensioni, sarà lunga circa 4 metri, il che ci fa pensare ad un modello che sarà una sorta di Mini-SUV. La nuova Panda nascerà sulla piattaforma e-CMP2, di derivazione PSA e che è già stata utilizzata per la nuova 600 e per la Jeep Avenger, nascendo come auto elettrica.

Per quanto riguarda la versione ad emissioni zero, si punterà su una batteria da 42 kWh, in grado di offrire un’autonomia massima compresa tra i 300 ed i 350 km. La nuova 600e, invece, ha una batteria da 54 kWh, che le consente di toccare i 400 km di autonomia, così come quella che alimenterà il nuovo B-SUV elettrico di casa Alfa Romeo.

La Panda sarà un’auto più popolare e meno costosa, e questo porterà alla progettazione anche di veicoli con motore termico. Tuttavia, non ne esisterà uno del tutto a combustione, visto che è in programma la realizzazione del Mild Hybrid, che saranno alimentati comunque a benzina.

Tuttavia, anche in questo caso verranno usati motori del tutto nuovi, visto che quelli attualmente in uso saranno accantonati. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube ufficiale della casa di Torino, ci sono le immagini della concept car Centoventi, con forme simili alla Panda del futuro.