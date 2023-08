F1, finisce il dominio Red Bull? La notizia gasa la Ferrari ed i rivali

La Red Bull sta dominando la F1 attuale, ma ora è arrivato un annuncio che dà speranza ai rivali. Ecco cosa accadrà.

La stagione di F1 targata 2023 si avvia verso la sua fase conclusiva, e per l’ennesima volta, non avremo un duello acceso fino in fondo per la vittoria dei due titoli mondiali. Max Verstappen e la Red Bull sono ad un passo dai loro allori iridati, con tutti gli altri che sono lontani anni luce. Sergio Perez, che segue il campione del mondo, paga un gap di 125 punti, quando non siamo neanche a metà campionato.

Il messicano era partito alla grande, vincendo a Jeddah e Baku e giocandosela con il compagno di squadra, ma da Miami in avanti, non c’è stato più nulla da fare, ed è entrato in crisi di risultati. Pensate che da quel giorno di inizio maggio, la Red Bull, nonostante la superiorità della RB19, non ha più fatto doppietta per due mesi e mezzo, tornando a piazzare l’1-2 in Belgio, alla fine di luglio.

Verstappen ha iniziato a fare una differenza impressionante, demolendo tutti con una facilità che poche volte si era vista in passato. In Belgio era partito sesto dopo aver sostituito il cambio, ma in pochi giri ha ripreso Perez e si è preso il comando. Super Max è uno dei più forti della storia della F1, ed ha in mano una delle migliori auto di sempre, una combo devastante per la concorrenza.

Una delle poche speranze, anche guardando al prossimo biennio, quando i regolamenti resteranno uguali, è quella legata ad un nuovo scandalo Budget Cap, con i rivali che si augurano il pugno di ferro della FIA. Nelle ultime ore, sono arrivate delle parole che però aprono la strada a sfide più emozionanti nella seconda parte di stagione.

F1, ecco le parole di Christian Horner sul futuro

La F1 ha introdotto il Budget Cap nel 2021, e per via dello sforamento, la Red Bull ha delle ore limitate in galleria del vento rispetto agli altri. Nonostante questa “punizione”, il team di Milton Keynes ha dominato la stagione con una RB19 devastante, che in Ungheria ha portato gli ultimi sviluppi.

In un’intervista riportata da “RacingNews365.com“, il team principal Christian Horner ha detto che non ci saranno più novità, cosa che potrebbe permettere ai rivali di giocarsela, visto che Ferrari, Mercedes e McLaren dovrebbero continuare ad evolvere le loro vetture sino a fine anno.

Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la RB19 è una delle migliori F1 di sempre, e che ha un margine sui rivali forse sconosciuto, visto che si parla di una sorta di freno a mano tirato per non mostrare tutto il potenziale. Detto questo, l’unica certezza è che non vedremo ulteriori upgrade.

Ecco le parole di Horner: “All’interno della nostra squadra, abbiamo deciso di terminare gli sviluppi sull’auto attuale. Abbiamo deciso di concentrarci sul 2024. Non avevamo altra scelta, perché con le ore di tempo limitate in galleria del vento dobbiamo essere molto selettive, ed utilizzare il tempo che abbiamo nel modo migliore possibile“.