Cosa mangia Lewis Hamilton? La sua dieta è assurda

Da diverso tempo, Lewis Hamilton ha deciso di seguire una curiosa dieta. Ecco di cosa si nutre la leggenda della F1.

Il mondiale di F1 attuale è dominato da Max Verstappen, ma prima dell’olandese, era un certo Lewis Hamilton a dominare la scena. Tra il 2014 ed il 2020, il nativo di Stevenage ha ottenuto l’impressionante numero di sei titoli mondiali vinti su sette, dettando legge nel corso della prima fase dell’era ibrida.

La leggenda britannica ha sfruttato al meglio la superiorità della Mercedes, ma anche ora che non ha a disposizione l’auto migliore sta facendo vedere di cosa è capace. La pole position ottenuta a Budapest, con un mezzo nettamente inferiore alla Red Bull, è roba da fenomeni assoluti, anche per via del confronto con il giovane compagno di squadra George Russell. Quest’ultimo, nel sabato ungherese, fu escluso con il 17esimo tempo nella prima sessione di qualifica, e durante tutto l’anno ha nettamente perso il confronto.

Nel 2022, Russell è sempre stato davanti ad Hamilton, precedendolo, a fine anno, di ben 35 punti, ma in questo 2023 non c’è mai stata storia. Nonostante la carta d’identità, che ci dice che il prossimo 7 di gennaio compirà 39 anni, il sette volte iridato resta uno dei migliori, e non ci stancheremo mai di vederlo all’opera.

In questi giorni, Sir Lewis sta ultimando le trattative sul rinnovo con il team di Brackley, con la firma che dovrebbe arrivare prima di Zandvoort. Tuttavia, ci sono dubbi sulla durata del nuovo accordo, che secondo alcuni può durare ancora per un paio di anni, mentre alcuni scommettono sull’annuale. Tra poche settimane scoprire la verità sulla vicenda.

Hamilton, ecco su cosa si basa la sua dieta

Sin dal suo arrivo in Mercedes, Lewis Hamilton ha fatto sapere a tutti di seguire una dieta vegana, eliminando, dunque, la carne, il pesce, le uova e derivati. Il campione della F1 si nutre di alimenti davvero curiosi e che in alcuni casi, sono anche sconosciuti alla maggior parte di coloro che seguono il Circus.

Secondo quanto riportato da varie testate, Sir Lewis si nutrirebbe di avocado, falafel e noci. Tutto ciò viene fatto ad hoc per riuscire ad integrare al meglio l’alimentazione con l’allenamento, in modo da ottenere dei “muscoli magri”. Sin dal suo arrivo nel team di Brackley, il fisico del nativo di Stevenage è profondamente cambiato.

Hamilton ha aumentato ed anche di parecchio la propria massa muscolare, mentre quando correva per la McLaren, nei suoi primi anni di F1, lo ricordavamo magrolino e gracile. Inoltre, anche il suo carattere è ben diverso, e se prima era molto timido e si notava quasi poco, oggi somiglia più ad una rockstar.

Il sette volte campione del mondo è molto sensibile ai temi sociali, ed ha diverse associazioni che si oppongono al razzismo e che si occupano di aiutare i bisognosi. I problemi avuti in giovinezza hanno forgiato il suo carattere, e c’è da dire che si è rifatto con gli interessi delle sofferenze subite.