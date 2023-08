Alfa Romeo, torna un modello mitico? Guardate le sue forme

L’Alfa Romeo è pronta a togliere i veli a tanti nuovi modelli, ed ora c’è già chi sogna un grande ritorno. Che capolavoro.

Il marchio Alfa Romeo vive un momento di grande splendore, nel quale le vendite hanno toccato vette sconosciute da tanti anni a questa parte. Tra poche settimane, inoltre, verranno toli i veli alla 33 Stradale, la nuova costosissima supercar che già sold-out ancor prima dell’unveiling ufficiale. L’attesa è davvero alle stelle.

L’Alfa Romeo si avvicina al 2024 come se fosse una sorta di anno zero, visto che debutterà il B-Suv elettrico. Si tratterà della prima auto ad emissioni zero di questo marchio, che sarà in vendita, secondo le indiscrezioni, anche a prezzi accettabili. Tuttavia, ora è tempo di dare uno sguardo ad un modello da sogno.

Alfa Romeo, ecco come potrebbe essere la Proteo

Nel 1991, l’Alfa Romeo svelò una splendida concept car, denominata Proteo. Si trattò di un modello unico, che fu realizzato solamente per studi futuri e senza mai essere prodotto in serie, ma che aveva delle linee davvero innovative per l’epoca, e che è rimasta nel cuore dei veri alfisti.

Il nome completo era 164 Proteo, ed oggi è custodita presso il Museo Storico di Arese. Venne ideata da Walter de Silva, che all’epoca era il responsabile del Centro Stile della casa del Biscione. La sua carrozzeria era coupé-cabriolet, all’epoca molto in voga, e c’è da dire che anche le performance erano di alto livello. Il motore era un nuovissimo 3.0 V6 24v che spingeva sino ad una potenza massima di 240 cavalli.

L’auto venne presentata al Salone di Ginevra di 32 anni fa, e le sue forme fecero subito discutere gli esperti e gli appassionati, che ne rimasero molto colpiti. In queste ultime ore, sul canale YouTube “Rons Rides“, è apparso un video in cui viene messo in mostra un render straordinario.

La protagonista è proprio l’Alfa Romeo Proteo coupé-cabriolet, rivista però in chiave moderna, con delle linee uniche. La vettura non ha nulla in comune con le auto della casa di Arese di questi tempi, che tra di loro, per ciò che riguarda il design anteriore, stanno riprendendo tutte dal Suv Tonale.

Nel video è messo in mostra un render che sembra far pensare ad una nuova concept car, visto che il design è sin troppo estremo, e ci fa quasi pensare ad una vettura da corsa. I commenti dei fan, tuttavia, sono stati sin da subito positivi, anche se è giusto fare chiarezza. Un modello di questo tipo, a meno di miracoli, non verrà mai realizzato, visto che il piano industriale del marchio del Biscione per i prossimi anni è ben chiaro. Inoltre, nel video c’è scritto che è un modello pensato per il 2024, anno in cui arriverà il B-Suv elettrico.

Tuttavia, sappiamo bene come sognare non costi nulla, ed avere una concept car come la Proteo, riportata in vita oltre tre decenni dopo il modello originale, sarebbe davvero fantastico. Per il momento, godiamoci queste immagini, nella speranza che in futuro qualcosa si possa muovere.