Alfa Romeo, guardate che spettacolo la Giulia Coupé: forme da sogno

L’Alfa Romeo Giulia è un modello fantastico, ed ora c’è in ballo una versione ancor più estrema. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Il marchio Alfa Romeo, dopo un periodo di grave crisi, è tornato pienamente in voga, ed i dati sulle vendite ne sono una conferma. Una crescita di questo tipo non si registrava da anni, con il Suv Tonale che sta trascinando gli affari, anche se la Stelvio e la Giulia continuano a fare alla grande il loro mestiere.

Il prossimo 30 di agosto verrà svelata la nuova supercar, la 33 Stradale, che costerà ben un milione di euro ed è già sold-out ancor prima di essere svelata. L’Alfa Romeo fa sognare gli appassionati, ed un esperto designer ha ora presentato un progetto destinato a far parlare molto di sé stesso.

Alfa Romeo, scopriamo la splendida Giulia Coupé

L’Alfa Romeo Giulia presenterà l’ultima versione con motore a combustione della Giulia Quadrifoglio, prima del totale passaggio alla propulsione elettrica nel 2025. Il designer Sugar Chow ha pensato ad immaginare le forme di una Giulia Quadrifoglio in versione Coupé, e vi abbiamo riportato il suo lavoro nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“.

Il lavoro del designer è basato sulla creazione di un modello che possa sfidare le grandi sportive tedesche, come la BMW M4 o di alcune Audi, ed a giudicare dalle forme che gli ha dato, c’è da dire che ci è riuscito in pieno. Prima di tutto, i veri alfisti avranno notato il ritorno della Coda Tronca, che ha contraddistinto le Alfa dei tempi d’oro.

Il CEO del marchio del Biscione, Jean-Philippe Imparato, ha parlato della volontà della casa di proprietà del gruppo Stellantis di riportare in vita questa caratteristica, che dovrebbe già vedersi sulla supercar, la 33 Stradale, che sarà svelata il prossimo 30 di agosto.

Per ciò che riguarda il colore, viene utilizzato il Rosso Alfa Romeo in tinteggiatura scura, che le regala una cromatura spettacolare. Sul tetto c’è una tonalità più scura, come da tradizione per quanto riguarda le ultime creature della serie Quadrifoglio. La stessa colorazione è presente tra il lunotto anteriore e quello posteriore, con la pinna incorporata di colore nero.

C’è un altro omaggio ad un modello già visto nella parte posteriore, visto che i fari richiamano la Giulia SWB Zagato presentata qualche mese fa, e lo stesso discorso vale per la coda. Nella parte anteriore spicca la calandra classica della casa di Arese, mentre le luci sono molto sottili.

Il frontale è molto aggressivo, e non poteva esserci un modo migliore per darci un’idea di questa coupé da ben 520 cavalli. Per quanto riguarda il motore, non sono state date importanti informazioni, ed è bene pensare che venga confermato il V6 da 2,9 litri attualmente in uso.

A questo punto, non vi resta altro da fare che dare un’occhiata a queste spettacolari immagini, ma ad onor del vero, è importante sottolineare che si tratta di un lavoro frutto solamente della fantasia dell’autore. Questo modello, infatti, non è al momento in programma per l’Alfa, ma mai dire mai.