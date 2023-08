MotoGP, annuncio ufficiale su Marc Marquez: ora è saltato tutto

Marc Marquez vuole tornare al top della MotoGP, ma ora è arrivata una notizia che non lo farà felice. Annuncio duro da digerire.

La MotoGP è orfana da troppo tempo del miglior Marc Marquez, che in questo 2023 ha vissuto la peggior stagione della sua carriera. A dirlo è stato direttamente lui, che vive una fase delicata che prosegue da troppo tempo. Prima erano i problemi fisici a rallentarlo, ma ora è la Honda che non dà garanzie.

Assieme alla Yamaha, la RC213V è la moto peggiore di tutta la MotoGP, con la classifica costruttori che lo conferma. La Ducati è in fuga a quota 317, mentre la Honda è penultima ad 89, seguita dalla casa di Iwata che chiude ad 84. Per Marquez, in queste ultime ore, è arrivata un’altra doccia fredda.

MotoGP, la KTM chiude le porte a Marc Marquez

Da molti mesi si parla del futuro di Marc Marquez, da molti ritenuto ancora il migliore in circolazione in MotoGP. Il nativo di Cervera non vince il mondiale dal 2019, mentre l’ultimo successo risale al 2021, all’appuntamento di Misano. Sono, dunque, quasi due anni che la leggenda delle due ruote non sale sul gradino del podio, un’attesa a dir poco lunghissima.

Vista la situazione tecnica della Honda, è molto difficile pensare che Marc possa tornare a lottare per la vittoria, dal momento che la RC213V, così come la Yamaha, non riesce neanche ad entrare in zona punti. Il fine settimana di Silverstone è stato un incubo, e quello in Austria non sarà molto diverso.

La MotoGP ha bisogno di uno come Marquez al top della forma e con una moto in grado di lottare, ma ciò potrebbe non accadere neanche nel 2024. Ormai è praticamente certo che Marc resterà con la casa dell’Ala Dorata, onorando il contratto che andrà a scadere al termine della prossima stagione.

Negli ultimi mesi, si era parlato molto di un suo possibile passaggio alla KTM, che ora però è stato smentito del tutto. A confermarlo è stato Pit Beirer, da anni direttore del reparto motorsport del marchio austriaco, che ne ha parlato in un’intervista concessa a “Servus TV“.

Ecco le sue parole: “La nostra volontà è quella di migliorare e di riuscire a dare battaglia a queste otto Ducati. Temo che Marc Marquez non sarà della nostra formazione il prossimo anno, ha già un contratto. Ne abbiamo discusso e lui ci ha dato una chiara risposta sull’argomento, tutto rimarrà invariato“.

Marquez, dal canto suo, ha fatto un annuncio importante sulla KTM, dimostrando di essere molto interessato al progetto della casa di Mattighofen: “La KTM è migliorata tantissimo in questi anni, erano ultimi, ora sono seconda forza e presto saranno i migliori. Quello che sono riusciti a fare è davvero fantastico.

Detto questo, Marquez deve solo sperare in una ripresa della RC213V, che sicuramente non avverrà nella seconda parte di stagione. Il 2024 sarà l’ultima chiamata per la Honda, perché poi Marc si guarderà sicuramente intorno. Gli anni passano ed il nono titolo diventa sempre più lontano.