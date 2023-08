Lamborghini, pizzicato un nuovo gioiello in un test: spunta un giallo inquietante

La Lamborghini sta provando una nuova supercar, ma nelle immagini che abbiamo riportato, è spuntato un problema non da poco.

Perio intenso per il marchio Lamborghini, che sta effettuando i collaudi della nuova e rivoluzionaria Revuelto. Si tratta della prima supercar ibrida della storia della casa del Toro, che adotta la tecnologia Plug-In, ovvero quella che consente di ricaricare la macchina anche con una presa di corrente esterna.

Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare anche per lunghi tratti con il solo ausilio del motore elettrico, anche se il peso ne ha risentito e non poco rispetto all’Aventador, di cui è la discendente. La Lamborghini potrebbe dover affrontare alcuni problemi di gioventù, che sono stati documentati in questi giorni. Ecco cosa è accaduto.

Lamborghini, possibili problemi per la nuova Revuelto

La Lamborghini Revuelto è stata presentata qualche tempo fa, ed ha subito stregato tutti per le forme e la tecnologia che ha dalla sua parte. Nel video che abbiamo qui postato, caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, che da sempre ci aggiorna sul mondo delle supercar che sono pronte ad uscire sul mercato, è emerso un dettaglio curioso.

Infatti, il gioello della casa del Toro è impegnato in un test, ma nelle prime immagini, viene inquadrata, al fianco della vettura, quella che sembra essere la batteria. Il titolo del video parla di possibili problemi al sistema ibrido, ricordando che l’auto è alimentata da un sistema Plug-In Hybrid, e che è la prima vettura ad utilizzare un sistema di questo tipo nella storia di questo costruttore.

La Lamborghini non ha commentato l’accaduto, ma è interessante leggere i commenti che si trovano sotto al video. Infatti, in molti hanno scritto che non si tratta di problemi all’ibrido, ma che sembra che la batteria fosse in fase di carica, mentre altri hanno giustificato gli eventuali problemi. Alcuni hanno infatti detto che se questa è una test car, ci sarà anche un motivo, visto che le prove su pista e strada servono apposta per evitare che i guasti si verifichino una volta venduta l’auto.

La Revuelto è un concentrato di tecnologia, ed essendo tutta nuova anche per la stessa Lambo, non sarebbe affatto uno scandalo apprendere di qualche piccolo difetto di gioventù. A questo punto, non ci resta altro da fare che attendere le prime consegne, che come detto, avverranno all’inizio del 2024, in un periodo in cui la casa di Sant’Agata Bolognese sta duramente lavorando anche su altri modelli.

Il prossimo anno verrà il debutto del SUV Urus convertito alla tecnologia Plug-In Hybrid, la stessa che andrà ad equipaggiare anche l’erede della Huracan, che arriverà tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. L’ibrido, come detto anche dal CEO Stephan Winkelmann, è ormai parte integrante di questo costruttore.

Per quello che riguarda il passaggio completo all’elettrico, invece, c’è tempo sino al 2028-2029, e lo stesso CEO ha detto che sarà proprio la Urus la prima ad adottare le emissioni zero. Per le supersportive, invece, non c’è ancora una data ufficiale, ed il 2030 potrebbe essere l’anno buono.