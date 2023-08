Ricambi auto, l’idea che farà crollare i prezzi: nessuno ci aveva mai pensato

I ricambi auto sono diventati un problema per dei prezzi molto elevati, ma ora c’è un’idea molto importante. Cosa cambia.

Il mercato dell’auto sta affrontando un periodo di grande difficoltà, a causa di rincari evidenti che hanno portato i prezzi a crescere sin troppo. Anche per i ricambi auto, come potete immaginare, la situazione non è troppo diversa, visto che se ne trovano in quantità minore, e nel 2022 il problema è stato molto ampio.

Infatti, la crisi dei microchip ed i vari problemi legati alla produzione hanno aumentato i tempi di consegna delle vetture, ma anche dei ricambi auto, e sono stati tantissimi i centri di assistenza che hanno mosso delle polemiche per far fronte ad una situazione di emergenza. Ritardi nelle spedizioni dei ricambi allungano i tempi di riconsegna dei veicoli che avevano un qualche problema, ed è chiaro che questo non faciliti il lavoro degli addetti.

Nelle ultime ore, è arrivato un comunicato importante da parte del gruppo Stellantis, che ha preso una decisione molto positiva. La holding multinazionale olandese vuole ampliare i propri orizzonti e guarda a nuovi investimenti, e la nuova rete di ricambi a cui si è affidata lascia presagire ad una crescita notevole. I marchi italiani possono gioire in tal senso.

Ricambi auto, ecco la grande idea di Stellantis

Il gruppo Stellantis ha iniziato ad introdurre una nuova serie di ricambi auto. Il processo è iniziato a partire dallo scorso primo di luglio, e riguarda i ricambi di marchi come Abarth, FIAT Professional, Lancia, Alfa Romeo e Jeep. Essi verranno gestiti dalla rete di ricambi Distrigo, e si aggiungo a quelli che già vengono distribuiti per altri costruttori, compresa la Citroen.

Il tutto porterà a vari vantaggi, come nuovi investimenti diretti nelle varie aree di lavoro, ma anche sul personale in base alle linee guida dello stesso marchio DISTRIGO. Gli standard ed i vari processi di utilizzo sono stati aggiornati, per offrire un servizio ancor migliore a coloro che sono addetti all’utilizzo dei ricambi delle auto ed anche ai riparatori indipendenti.

Secondo quanto riportato proprio sul sito di Stellantis, ora ci sarà spazio anche per una nuova serie di investitori, ed il nuovo piano strategico mira anche ad un calo dei prezzi per ciò che riguarda tutto il servizio dei ricambi. In Nord America è iniziata anche una nuova distribuzione, ed anche lì si prevedono passi in avanti.

Stellantis è un colosso mondiale che racchiude tanti marchi automobilistici, ed è normale che gestire una tale mole di lavoro e di costruttori debba portare a continui investimenti in più settori. L’obiettivo primario, come ben sappiamo, è quello di elettrificare la gamma, e ciò porta anche ad una differente ricambistica.

Servirà un forte sviluppo per ricambiare la produzione dei ricambi, che sono ben più sofisticati per ciò che riguarda le emissioni zero. A questo punto, attendiamo altri aggiornamenti sul nuovo piano di ricambi, ma siamo certi che Stellantis saprà trovare le giuste contromisure ai cambiamenti dei rapporti di forza.