Con questa app il parcheggio non è più un problema: vi sveliamo come fare

Trovare parcheggio può rivelarsi una vera e propria impresa e anche pagarlo, a volte, lo è. Ecco l’applicazione che risolve tutti i problemi.

Tutti ci siamo trovati in più di un’occasione, magari pure frequentemente, nella situazione di dover cercare un posto dove lasciare la nostra auto per andare a lavoro o fare delle commissioni, senza riuscirci. In casi del genere, quando proprio non si può tornare indietro, ma occorre per forza di cose trovare una soluzione, si compiono più giri attorno alla zona interessata nella speranza che qualcuno esca e ci lasci la piazzola libera a noi.

Quando si è fortunati effettivamente va a finire così, tuttavia, di sovente, si è costretti a riparare altrove magari a svariati minuti a piedi rispetto a dove dovremmo andare. Un altro intoppo che gli automobilisti possono incontrare è quello successivo all’effettivo parcheggio, ovvero il pagamento della tariffa dovuta.

Ogni luogo ha il suo metodo, chi è provvisto di colonnine, chi utilizza ancora metodi analogici come il gratta e sosta. Non è infrequente però che si riesca a parcheggiare dove non c’è un tabaccaio per comprare il cartoncino, o dove non c’è la minima traccia dei dispositivi per effettuare il versamento.

A fronte di tutte queste problematiche, la tecnologia è arrivata in nostro soccorso. Qui di seguito scopriremo qual è il modo più immediato e semplice per fare entrambe le cose.

App per il parcheggio, ecco la più amata

In corrispondenza della bella stagione, quando gli spostamenti sono molti e spesso legati alle vacanze e al raggiungimento delle località prescelte, l’accesso alle applicazioni dedicate ai parcheggi sono cresciuti in maniera esponenziale e stando ai dati forniti da Apple Store, quella di maggior successo è star finora EasyPark, la seconda per l’Android Play Store.

Per capire di che numeri stiamo parlando, basta dire che nel solo mese di giugno, rispetto ad inizio anno è stato registrato un incremento del 100% dei download. La ragione di tale aumento degli utenti è l’esigenza sempre più stringente di una mobilità veloce e agile. Globalmente nell’estate 2022 solamente in Italia, la app è stata scaricata 517mila volte.

Come dichiarato dalla responsabile dell’azienda per il Bel Paese Silvana Filipponi, i pagamenti digitali stanno prendendo sempre più piede sia per comodità, che per sicurezza e in alcuni periodi dell’anno sono prediletti dagli utenti.

Nella fattispecie di quella al centro del nostro approfondimento, i maggior contatti sarebbero dovuti al fatto che può essere scaricato gratuitamente, che uniforma l’uso nazionale e all’estero e che appunto non appena arriva al caldo, tutti hanno voglia di trovare mete alternative a quelle della solita routine.

Per Vincenzo Nubile, manager del marketing per l’Europa del centro e del sud, il compito di compagnie come la loro è di creare l’abitudine all’innovazione, fornendo ai cittadini tutti gli strumenti necessari per migliorare la loro qualità di vita.

Il concetto di zero stress sarebbe dunque, a suo avviso, il nucleo centrale della questione, tanto che chi ha provato il metodo in ferie, lo avrebbe confermato anche al ritorno al quotidiano, complice pure la velocità dell’operazione. In soli 25 secondi il parcheggio è pagato.