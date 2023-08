Chris Harris sta vendendo la sua BMW M5 CS, la “migliore macchina da strada” che abbia mai guidato

Chris Harris è pronto a vendere quella che per lui è stata la miglior auto mai guidata, una splendida BMW M5 CS.

Saper utilizzare in modo corretto Instagram e i social network dà modo di poter accrescere in modo considerevole la propria popolarità. Chris Harris è indubbiamente uno di quelli che ha fatto parlare di sé grazie alle sue eccezionali iniziative nel mondo dell’automobilismo.

Il giornalista britannico ha avuto modo nel corso degli anni di potersi migliorare sempre di più e soprattutto vanta un canale di Instagram con oltre 800 mila iscritti. La sua opinione per quanto riguarda le automobili è dunque molto importante.

Una sua stroncatura può causare la “fine” per un modello e allo stesso tempo una sua esaltazione dà modo a un marchio di poter accrescere la propria nomea. Ecco dunque come mai la BMW M5 CS è stata in grado di spopolare così tanto.

Secondo Harris infatti questo modello è stato in assoluto il migliore che ha mai guidato in tutta la sua vita. La definizione che ha dato per questa è auto è di “magnifica” e con una recensione del genere nel 2021 ha deciso di acquistarne un modello.

Stando a quanto riportato dunque difficilmente il giornalista avrebbe mai deciso di disfarsi di questa auto dei sogni eppure qualcosa è cambiato. Stiamo pur sempre parlando di un’auto che si presenta con un motore V8 da 4400 di cilindrata e con una possibilità di erogare un massimo di 627 cavalli. Harris però ha deciso di disfarsene e per chiunque la volesse acquistare si può dare vita a un affare incedibile.

BMW M5 CS di Chris Harris: ecco il suo valore

L’auto in questione è praticamente nuova, considerando infatti come in poco più di un anno, la vettura è stata immatricolata nel marzo del 2022, ha percorso solo circa 18 mila chilometri. Tra le peculiarità della sua versione vi è l’utilizzo del colore Frozen Deep Green metallico.

In questo modo fa sì che possa avere un tono molto più sgargiante e soprattutto non passa inosservata. Il cambio è automatico, in modo tale da poter garantire la miglior esperienza di guida in assoluto al guidatore.

La differenza più importante tra la M5 CS e la versione classica riguarda l’utilizzo di supporti al motore molto più rigidi. A esso si aggiungono anche delle molle più solide e un’altezza della guida molto ribassata, rendendola ancora di più sportiva.

L’auto al momento si trova in Gran Bretagna, precisamente a Bristol con l’auto in questione che è stata messa all’asta su collectingcars.com. Sono stati tantissimi coloro che hanno cercato di acquistarla, con le offerte totali che sono state ben 46.

Alla fine a spuntarla è stato un compratore che ha deciso di strappare questo gioiello al prezzo di 110.500 Sterline. Dunque per averla sono stati sborsati quasi 130 mila Euro, cifre davvero impressionanti.

Chris Harris lascia partire così la sua auto dei sogni, la miglior di sempre che tocca i 304 km/h e la sua accelerazione è di 3 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Un gioiello che ora sarà qualche altro fortunato a potersi godere all’interno del proprio garage.