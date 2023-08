Una Cadillac inquietante viene lavata dopo 16 anni: il risultato è da brividi

Per ben 16 anni, questa Cadillac non era stata lavata, ma ora è cambiato tutto. Ecco cosa è successo a questo gioiellino.

Oggi vi parleremo di un car wash davvero clamoroso, che riguarda un mezzo della casa automobilistica Cadillac. Si tratta di un marchio statunitense, che vende molto bene oltreoceano, e che sta dando vita anche ad una gran bella avventura nel mondo delle corse, soprattutto nell’endurance.

Dopo i tanti successi nell’IMSA, è arrivato quest’anno il debutto nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans, con l’auto che vede il proprio telaio prodotto dall’italianissima Dallara. Al debutto assoluto alla gara più importante di tutto il panorama motoristico, è arrivato uno splendido podio nel mese di giugno, grazie ad una grande gestione da parte del team Ganassi, alla bravura di team e piloti ed alla grande affidabilità del mezzo che è sceso in pista.

Come detto, la Cadillac è molto famosa per le vetture che produce, americane per eccellenza, che puntano su dei motori dal sound portentosi. Tuttavia, una di esse non aveva avuto un bel destino, ma per fortuna, un gruppo di esperti ha risolto tutto. Ecco cosa è successo a questo macabro modello.

Cadillac, guardate cosa è accaduto al carro funebre

Uno dei modelli di auto che è maggiormente “temuta” dalle persone è il carro funebre, che ovviamente, è utile solamente per l’ultimo viaggio della nostra vita. Questo tipo di auto è il protagonista del nostro racconto odierno, ed il marchio è quello della Cadillac. In particolare, sul canale YouTube “WD Detailing“, che da sempre mette in mostra i car wash più clamorosi esistenti sul web, c’è un lavaggio di un carro funebre della casa americana.

Nel titolo, ed in seguito, anche durante il video, viene specificato come questo modello non è stato lavato per ben 16 anni prima che venisse preso dagli addetti che se ne sono occupati. All’inizio delle riprese, il modello viene inquadrato nel momento in cui viene ritrovato e caricato su un camion, per essere trasferito nell’officina in cui si procede al car wash.

Ancor prima di iniziare i lavori, vengono messe in mostra delle immagini davvero tenebrose, con la parte posteriore del mezzo che viene aperta per mostrare il vano di carico, dove solitamente vengono piazzate le bare. Di certo, non si tratta di un video per persone che si possono impressionare molto facilmente, ma il seguito è più “tranquillo”.

Infatti, a quel punto iniziano le operazioni di pulizia, con la Cadillac dedicata a chi è passato a miglior vita che viene pulita nei minimi dettagli. Impressionante la cura che viene fatta nell’abitacolo e nelle altre zone interne, per garantire il miglior comfort possibile a chi va a bordo.

Nel finale, viene messo in mostra il prodotto finale, che per fortuna è tornato alle condizioni iniziali. Come sempre, non ci teniamo a svelarvi troppi dettagli, perché il lavoro degli addetti merita di essere seguito al meglio. A questo punto, vi potete godere tutta la bellezza del video.