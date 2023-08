Lo yacht di lusso Made in Italy incanta tutti: è un modello esclusivo ed è grande quanto una casa

Oggi vi portiamo alla scoperta di uno yacht a dir poco esclusivo, che ha fatto subito impazzire i fan. Ecco com’è fatto.

Il mondo del lusso piace a tutti, ed ogni riccone che si rispetti, possiede uno splendido yacht per godersi le vacanze. Restando in tema motori, i piloti di F1 ed anche di MotoGP stanno vivendo o hanno vissuto alcuni giorni di relax, ed in molti si sono concessi del divertimento sulle loro barche private.

C’è da dire che quella sullo yacht è la vacanza più lussuosa che ognuno di noi può desiderare, in modo da restare tutto il giorno a diretto contatto con l’acqua, alla scoperta di posti da sogno. A tal proposito, ora vi parleremo di un capolavoro realizzato in Italia, che fa sognare tutti.

Yacht, ecco il nuovo gioiello di casa Benetti

Quando pensiamo allo yacht ci viene subito in mente il lusso più sfrenato, ed è proprio quello che vi viene offerto dal nuovo Benetti B.Yond Limited Edition, la grande novità del costruttore italiano che vuole deliziare tutti i ricconi del pianeta. Si tratta di una barca battente bandiera tricolore, di tipologia deluxe che è stata sia progettata che realizzata presso la sede produttiva di Viareggio, in Toscana.

La sua lunghezza è impressionante e si attesta sui 40 metri, e lo potremmo paragonare ad una vera e propria supercar che però è più spaziosa e che si muove sulle acque. La sua lunghezza è divisa dai quattro ponti, ma ci sono tante aree adibite al relax dei passeggeri, con una splendida piscina che ha uno sfondo vetrato, il che dà l’idea, ovviamente tramite una sorta di inganno, di sfiorare il mare e di potersi confondere con esso.

Il colore è uno splendido grigio metallizzato, che è stato chiamato Vulcan Grey, con uno scudo nero a prua che lo va ad impreziosire. La barca è poi circondata da una sorta di linea di galleggiamento, di colore dorato che va ad impreziosire in maniera ancor maggiore questo yacht, che è davvero un capolavoro Made in Italy che ci deve rendere orgogliosi. Dalle nostre parti, infatti, le cose vengono fatte davvero bene quando ci si impegna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benetti Yachts (@benettiyachts)

Per quello che riguarda la zona notte, troviamo ben quattro cabine dotate anche di letti matrimoniali, dove sia i proprietari che gli ospiti possono riposare al meglio. Non manca il garage, che è in grado di ospitare anche due jet sky e la rescue boat. Nel Lower Deck riposano coloro che fanno parte dell’equipaggio della barca, mentre sul Bridge Deck ci sono dei lettini ed un salottino, che ha una veranda chiusa davvero lussusa, che fa pensare ad una villa che appartiene all’alta borghesia.

All’interno è presente anche un segnale di elettrificazione, visto che troviamo un sistema di propulsione ibrido, realizzato assieme alla Siemens Energy, che fa viaggiare in quattro modalità differenti tra di loro. Tra di esse, ce n’è una anche full electric, una bella novità per il settore delle imbarcazioni.