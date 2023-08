Una Ferrari così non l’avete mai vista: unica al mondo e costa meno di un’utilitaria

Incredibile novità in casa Ferrari, con una novità da non credere e con un costo che è inferiore addirittura a quello di una Panda.

La Ferrari si è sempre rivelata una delle più grandi aziende al mondo per quanto riguarda la produzione di automobili. Il marchio del Cavallino Rampante è noto in ogni angolo della Terra, soprattutto perché ha saputo sfruttare la propria grande nomea in ambito sportivo.

Dal 1950 a oggi la Rossa non ha mai mancato nemmeno in una circostanza l’appuntamento con le più importanti competizioni internazionali. Il Cavallino Rampante ha infatti partecipato a tutte le annate in F1, risultando la più vincente e quella che in assoluto ha saputo ottenere i maggiori risultati.

Per questo motivo non manca di certo la grande voglia di vedere crescere ancora di più questo leggendario marchio. La Ferrari si è imposta nel tempo grazie a una serie di innovazioni, rimanendo sempre al passo con i tempi.

Una delle grandi fortune del Cavallino Rampante è stato indubbiamente anche il fatto di essere una super potenza per quanto riguarda il marketing e il merchandising. Qualsiasi oggetto o strumento marchiato Ferrari ha modo di elevare sempre di più il proprio prezzo di mercato.

Accade dunque che anche un semplice tavolino, se migliorato con l’utilizzo del motore del Cavallino, è in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Di recente infatti è stato messo all’asta un incredibile esemplare che riporta fedelmente le caratteristiche di uno dei grandi capolavori di casa Ferrari.

Tavolino con motore della Ferrari 308: incredibile

Quello che ha realizzato Alain Gervadino, della Gervadino Design, è uno dei più grandi capolavori di arte mai visto prima. Si tratta infatti di un tavolino che ha come base d’appoggio il motore della Ferrari 308.

Quest’ultima è un’auto sportiva che è stata prodotta per la prima volta nel 1975, anno in cui si presentò con una lunghezza di 423 cm, una larghezza di 172 cm e un’altezza di 112 cm. In questo modo la Ferrari 308 in questione ha avuto modo di poter montare un motore V8 da 2900 di cilindrata.

La sua potenza le dava modo così di poter sfrecciare fino a 252 km/h come picco massimo, davvero niente male per l’epoca. Anche l’accelerazione era di primo livello, dato che quest’auto passava da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi.

Si tratta di una vettura con due posti a sedere e che nel tempo ha avuto modo di essere presente sul mercato per ben 10 anni. Nel 1985 chiuse definitivamente i battenti entrando a far parte del mondo delle vetture usate e d’epoca.

In totale sono stati venduti ben 12.149 unità nel corso dei suoi dieci anni di storia e in questo modo la Ferrari 308 ha dimostrato di poter essere una delle più ambite. In questo caso si è dunque deciso di sfruttare il motore di questa eccezionale auto per poter dare vita a un tavolino.

Una volta messo all’asta su bringatrailer.com, dopo una serie di offerte al rialzo ha avuto modo di essere venduta al prezzo finale di 18.500 Dollari, poco meno di 17 mila Euro. Un vero e proprio pezzo d’arte sensazionale che fa sì che questo tavolino sia diventato immortale nel mondo della Rossa.