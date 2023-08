Spider a prezzi accessibili a tutti: queste due sono le migliori, dei gioielli low-cost

Le auto spider sono il sogno di molti appassionati, ed oggi vi parleremo delle migliori a bassi prezzi. Andiamo a scoprirle.

Gli appassionati di auto possono essere appassionati di tanti tipi di carrozzeria, come quella delle berline, i SUV, le utilitarie, ma c’è poi una categoria speciale, forse la più affascinante in generale. Ci stiamo riferendo ovviamente alle spider, ovvero quelle che ci permettono di viaggiare all’aria aperta, con il vento che scompiglia i nostri capelli.

Questo tipo di modelli, ad oggi, sono molto rari, visto che le case puntano soprattutto sui suddetti SUV, che da qualche anno a questa parte hanno iniziato a dettare legge nel mercato. Le spider le troviamo molto di frequente nel listino delle case di lusso, con marchi come Ferrari, Lamborghini, ma anche Maserati e tante altre che propongono sempre l’alternativa scoperta ai loro modelli.

Ovviamente, le decappottabili hanno anche dei prezzi superiori, ma c’è da dire che in molti casi, ne vale davvero la pena. Nelle prossime righe, vi parleremo di due modelli in particolare, che costano poco e che vi regaleranno molte soddisfazioni. Scopriamo di che auto si tratta.

Spider, ecco le migliori a prezzi più che accessibili

In base ad un’interessante articolo che è apparso su “MyLuxury.it“, troviamo un confronto tra due tra le spider più economiche ed interessanti presenti sul mercato, ovvero la Mazda MX-5 e la Toyota GR86. La prima è lunga 3,92 metri, larga 1,73 ed alta 1,25, con un passo pari a 2,31 metri.

Essa è considerata, in Giappone, come una sorta di supercar del popolo, dal momento che le sue forme, pur essendo abbastanza piccolina, sono davvero aggressive, ed il prezzo parte da 29.700 euro, tutto sommato accessibile a molti. L’abitacolo risulta essere abbastanza ristretto, come una vera e propria auto da corsa, ma c’è un bello schermo da 7 pollici nella plancia che vi permette la completa gestione del mezzo.

Leggermente diverse, invece, le dimensioni della Toyota GR86, altra vettura storica proveniente dal paese del Sol Levante. Il frontale risulta essere ben più aggressivo della Mazda, anche se risulta essere ben più lunga visto che supera i 4,20 metri di lunghezza. Per acquistarla, si deve procedere ad un esborso più importante, visto che parte da 33.700 euro, ma anche lei non vi farà di certo pentire di averla voluta, anche se va detto che non si tratta proprio di una spider.

Per i puristi che ne vogliono una, sia parlando della Mazda che della Toyota, c’è da dire che una fortuna è che entrambe non sono disponibili in versione elettrificata. Infatti, si è deciso di puntare sui soli motori a combustione, anche se in casa Toyota, presto potrebbe cambiare qualcosa.

La nuova gestione del marchio del Sol Levante ha infatti deciso di aprire le porte alle emissioni zero, mentre nel passato, si puntava solo sull’ibrido. Nel frattempo però, godiamoci questi due splendidi gioielli, che vi permetteranno di divertirvi spendendo cifre molto più che ragionevoli. In chiave futura, è una bella idea di acquisto per voi.