Abarth, per strada schizza un nuovo modello: la 500e fa già sognare

Alcune foto spia hanno mostrato le forme di una Abarth 500e davvero inedita e dal look sportivo. Andiamo a scoprirla.

Oggi vi parleremo di un modello che è stato spiato durante alcuni test su strada, e che fa parte della famiglia delle Abarth. Il marchio piemontese, da qualche mese fa in avanti, realizzerà solamente vetture elettriche, senza più occuparsi dell’elaborazione di quelle con motore a scoppio.

Per tutti i sostenitori del marchio Abarth si è trattato di un duro colpo da subire, visto che tutti erano legati al magnifico sound delle vetture da loro elaborate. Tuttavia, sul modello che è stato pizzicato in strada c’è stata una novità che piacerà e non poco. Ecco come è cambiata la vettura.

Abarth, ecco le prime immagini della 500e cabrio

La pagina Facebook di Walter Vayr ha diffuso delle immagini esclusive della nuova Abarth 500e, che a ben vedere da questi scatti, è nella sua versione cabrio. Il modello hatchback era stato svelato, in quella curiosa livrea giallo fluo, lo scorso anno, ed ora sono in corso i test sul modello scoperto.

Negli scatti qui caricati non è facile notarlo, dal momento che il tettuccio in tela, di colore nero, si confonde con il resto della categoria. Tuttavia, è evidente che si tratta appunto di un tetto realizzato nel materiale tipico delle vetture cabriolet, e che questo è il modello nuovo durante alcuni test su strada, che ne precedono la presentazione.



Dal punto di vista tecnico, la vettura non cambia rispetto a quella coperta, visto che ritroveremo il medesimo motore ad emissioni zero da 155 cavalli e da 235 Nm di coppia massima. La velocità di punta si ferma a 155 km/h, non un dato che ci colpisce in modo particolare, anche se si parla di un’accelerazione da urlo grazie all’elettrico.

La 500e in questione sarà equipaggiata da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, in grado di garantire un’autonomia massima pari a circa 250 km. Considerando le sue piccole dimensioni, si tratta di un dato abbastanza buono, anche se tutte le vetture elettriche, da questo punto di vista, sono chiamate a fare un bel passo in avanti.

Tra le novità più interessanti segnaliamo l’Abarth Sound Generator, ed in base alle parole scelte, è chiaro quello che sarà il suo scopo. L’obiettivo è quello di ricreare, seppur in modo artificiale, il sound aggressivo della casa dello Scorpione, pur senza la presenza di un motore a scoppio.

La vettura in versione coperta ha un prezzo pari a 37.950 euro, mentre la grande novità, ovvero la cabrio, costa di più, e si attesta sui 42.650 euro. C’è da dire che le sue linee sono molto aggressive e la rendono molto bella, ma sarà tutta da vedere la reazione del pubblico chiamato ad acquistarla.

Infatti, la 500e presentata pochi mesi fa ha ricevuto molte critiche, non tanto per il suo look, ma proprio per il fatto di essere elettrica. L’idea di vedere delle auto elaborate dallo scorpione prive del motore a combustione non piace, e sarà difficile far cambiare una tendenza ben chiara.