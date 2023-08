Massa e la previsione che fa piangere Ferrari: si prospetta un vero dramma

Il vice campione 2008, Felipe Massa, si è sbilanciato sull’andamento della Ferrari in uno scenario di F1 sempre più Verstappen-centrica.

Con il passaggio alle auto ad effetto suolo il figlio d’arte di Jos si è ritrovato per le mani dei bolidi senza difetti. L’equipe di ingegneri, capitanati dal geniale progettista Adrian Newey, hanno partorito delle monoposto imbattibili. Nel 2022 si era pensato che potessero esserci diverse interpretazioni di wing car moderne.

La Red Bull Racing aveva imboccato una strada a metà tra il concetto estremo di monoposto della Mercedes e quello della Ferrari F1-75. Quest’ultima è risultata molto competitiva nella prima parte del 2022, per poi crollare alla distanza nel confronto con la RB18. L’auto senza pance partorita a Brackley, invece, ha sofferto sin da subito di scarse performance, afflitta dai rimbalzi ad alte velocità, cd. effetto porpoising.

Il nuovo regolamento avrebbe dovuto permettere a tutte le squadre di avere una chance per lottare per le posizioni alte della classifica. Nobili decadute, come Williams e McLaren, non hanno sfruttato l’occasione. La Red Bull Racing ha fatto incetta di vittorie, sin dal quarto appuntamento della scorsa annata, lasciando solo le briciole agli avversari. Nel 2023 il gap si è, ulteriormente, dilatato. La Ferrari è scivolata al quarto posto, alle spalle anche di Mercedes ed Aston Martin.

Non solo in Red Bull Racing hanno esultato per aver partorito una delle vetture più iconiche di sempre, ma possono vantare a tutti i livelli un team fenomenale. Max Verstappen si trova nel miglior momento della sua carriera sull’auto più forte di sempre. Demolito anche il record storico della McLaren del 1988. La RB può, seriamente, vincere tutte le tappe del mondiale 2023.

Ferrari, la previsione di Felipe Massa

Fermare la squadra austriaca in questa gloriosa annata è pura utopia. Il problema per gli inseguitori è che hanno uno svantaggio tecnico che appare incolmabile. Anche senza ulteriori sviluppi su alcuni tracciati la RB18 nelle mani del figlio d’arte di Jos può dare un secondo al giro in condizioni normali. A questo punto non è impensabile che l’olandese potrebbe dominare anche nelle prossime due annate, agguantando il record di cinque mondiali di fila di Michael Schumacher ai tempi della Ferrari.

Nel 2026 poi cambieranno le regole e verranno introdotte le nuove Power Unit. La Red Bull Racing perderà l’appoggio della Honda e dovrà, insieme al nuovo partner Ford, costruirsi in casa a Milton Keynes i nuovi propulsori. Sino ad allora, secondo Felipe Massa, la speranza di vedere una lotta tra il drink team e gli altri top team è molto improbabile.

“Ritengo che fino al 2026, quando poi muterà il regolamento, Verstappen vincerà tutto. Penso che avremo regolamenti uguali e Verstappen è superiore, la Red Bull è superiore. Quindi fino al 2026 possiamo aspettarci che Verstappen vinca tutti i titoli“, ha affermato il brasiliano su MARCA. Al momento, effettivamente, nessuno è all’altezza dell’olandese e del suo bolide. La speranza per i fan è che vi sia una svolta nella lavorazione del prossimo progetto tecnico, altrimenti la RB continuerà a dominare incontrastata.