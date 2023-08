Una Ferrari a meno di 50mila euro? L’affare che sta facendo scalpore: la vogliono tutti

La Ferrari è il sogno di tutti, ma i suoi prezzi sono sempre proibitivi. In questo caso però, puoi fare davvero un affare.

I fan delle quattro ruote, dentro di loro, hanno sempre coltivato il sogno di possedere una Ferrari, l’auto per eccellenza, la supercar che ha sempre fatto impazzire tutti. In strada, nelle rare occasioni in cui ci capita di vederne una, chiunque si ferma per un attimo ad ammirarla, anche chi non ha il minimo interesse per il mondo dei motori.

Il grande fascino della casa di Maranello è dato anche dal fatto che acquistarne una è possibile solo per un gruppo di pochi fortunati, dal momento che i prezzi sono sempre troppo elevati. Poco tempo fa è stata svelata la nuova SF90XX, che costa circa 800.000 euro, mentre la più economica della gamma è la Roma, ma servono pur sempre oltre 200.000 euro per poterla portare a casa.

La Ferrari è al top in termini di vendite ed in questo periodo storico vive una delle fasi più fiorenti della propria esperienza, sin dalla sua fondazione datata 1947. Il Drake ha costruito un mito, ed ora vi presenteremo una Rossa che in molti possono permettersi.

Ferrari, questa Dino GT4 208 è un affare

Le Ferrari di seconda mano a volte sono poco conosciute, ma scavando nei meandri del web, si possono trovare delle vere e proprie occasioni. Dando un’occhiata su “Subito.it“, ci siamo imbattuti in un affare, che vede come protagonista la Dino GT4 208, una coupé prodotta dal Cavallino tra il 1974 ed il 1980.

La vettura che vi proponiamo è attualmente locata a Bolzano, in Trentino Alto-Adige, ed è in vendita al prezzo record di 44.500 euro. La supercar del Cavallino, che fece segnare dati da record in termini di vendite pur nel bel mezzo della crisi petrolifera, è stata immatricolata, pensate voi, nell’aprile del 1976, praticamente in un altro mondo, ma ha percorso un numero di chilometri molto basso. Secondo quanto riportato nell’inserzione, infatti, ha coperto 100.000 km, non certo pochi ma comunque non in eccesso.

Il cambio è manuale, ed è inutile sottolineare che sia di seconda mano e che sia alimentata a benzina. Secondo la descrizione, il tagliando è stato appena effettuato, con tanto di sostituzione della cinghia di distribuzione, e le condizioni vengono descritte come molto buone, nonostante abbia una storia di quasi mezzo secolo.

La vendita non è effettuata da un venditore privato, ma dalla Dima Automobili, un rivenditore di gioielli usati, che davvero, in questa occasione, ha dato un’opportunità incredibile ai fan della Ferrari. Il sogno di averne una a poco prezzo può essere realizzato, ed una Dino di questo tipo è davvero un affarone, in ogni senso.

Ricordiamo che il nome Dino è legato al figlio del Drake, morto a 24 anni, nel 1956, a causa della distrofia muscolare, e brillante ingegnere progettista di motori. A lui sono dedicati tanti modelli che portano il simbolo del Cavallino, e siamo sicuri che possederne uno sarà molto toccante per chi riuscirà ad acquistarla.