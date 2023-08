Bagnaia soddisfatto a metà: c’è un aspetto su cui la Ducati deve lavorare

Pecco Bagnaia ha chiuso in seconda piazza il GP di Gran Bretagna, ma ha allungato nel mondiale. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP ha regalato una splendida vittoria ad Aleix Espargarò, che dopo un anno e mezzo dall’impresa dell’Argentina è tornato al top con la sua Aprilia. Lo spagnolo ha battuto la Ducati di Pecco Bagnaia, interrompendo la serie di ben cinque vittorie di fila della casa di Borgo Panigale.

Bagnaia, dopo aver dominato la corsa, ha ceduto proprio all’ultimo giro, a causa dell’ottima trazione dell’Aprilia che ha permesso ad un fantastico Aleix di salire in cattedra. L’iridato ha comunque allungato in classifica, ed ora è davvero ad un passo dal secondo titolo mondiale di fila. Ecco cosa ha detto.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la gara

Pecco Bagnaia è soddisfatto della sua gara, dal momento che i risultati di Marco Bezzecchi e Jorge Martin gli hanno permesso di fare il vuoto nel mondiale. Stando alle sue dichiarazioni, il campione del mondo non è affatto andato in gestione, ma ha dato tutto sino alla fine per provare a guadagnare ancor più punti replicando il successo dello scorso anno.

Ecco le sue parole dopo essere sceso dalla moto: “La gara è stata molto complicata, ho provato a prendermi la testa in modo da controllare la gara. Poi ho provato a spingere, ma abbiamo scelto la Soft all’anteriore per via della temperatura ma ero al limite. Era facile perdere l’anteriore, quando ha iniziato a piovere non sapevo quanto spingere, ma il secondo posto è un grande risultato e non è stato un week-end facile. Sabato è stato un giorno molto complesso, ma il secondo posto mi soddisfa“.

Bagnaia ha poi detto la sua ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Stavo dando tutto, siamo partiti con la gomma Soft ma la temperatura è andata su, poi ha iniziato a piovere e non riuscivo a capire quanto potevo spingere. Finire secondi qua è stato importante, ieri ho fatto una grande fatica ed è stata una bella gara. Sapevo che l’Aprilia aveva un piccolo vantaggio sull’accelerazione, ho fatto il massimo ma non è bastato“.

Pecco ha poi aggiunto: “Se ho iniziato l’ultimo giro sapendo che mi avrebbe attaccato? Ho provato a spingere di più nell’ultimo giro, ma quando siamo usciti dalla Curva 9 ho provato a resistere, ma aveva più spinta, aveva maggior trazione anche all’uscita della 14 e non sono uscito abbastanza vicino. Sono comunque contento, meglio di così non si poteva fare“.

“Ci ho provato fino alla fine, non riuscivo ad avere una buona trazione ed è quella la fase in cui perdevo di più. L’Aprilia su queste piste è molto veloce in percorrenza, noi ci dobbiamo lavorare. Vediamo come andrà in Austria, se sapevo che Bezzecchi era fuori? No, non lo sapevo e non avevo visto la sua caduta. Io avevo aria davanti, mentre Marco è caduto probabilmente perché aveva avuto un front lock molto prima di me“.