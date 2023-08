MotoGP, Lorenzo ed il retroscena su Valentino Rossi: Jorge si è spaventato

La MotoGP ha regalato momenti esaltanti in passato, ma anche tanti più spaventosi. Jorge Lorenzo ricorda l’episodio di Valentino Rossi.

La MotoGP ha dato vita a tante rivalità che sono entrate nella storia, ed una di esse è senza dubbio quella che ha visto contrapposti Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. I due sono stati compagni di squadra alla Yamaha dal 2008 al 2010, e poi ancora dal 2013 al 2016, dando vita a dei duelli strepitosi, rimasti nel cuore di tutti i tifosi.

Il momento più teso è stato sicuramente Valencia 2015, quando il maiorchino si prese il titolo della MotoGP dopo una stagione passata ad inseguire il rivale, non senza polemiche. Nelle ultime ore, Lorenzo ha analizzato un vecchio episodio, che a suo dire, è stato spaventoso e molto pericoloso.

MotoGP, Jorge Lorenzo ricorda il crash di Spielberg

Uno dei momenti più spaventosi nella MotoGP dei nostri giorni risale ormai a quasi tre anni fa, al Gran Premio d’Austria del 2020. Si trattò di una corsa disputata nell’ambito di una stagione a dir poco surreale, visto che era quella del Covid-19, che cominciò da Jerez de la Frontera poco meno di un mese prima, con l’infortunio che cambiò la vita di Marc Marquez.

Durante la tappa del Red Bull Ring, si scatenò una terribile carambola tra la Ducati di Johann Zarco e la Yamaha Petronas del nostro Franco Morbidelli. Alla staccata del tornante Remus, Zarco chiuse la porta in faccia, in modo quasi criminale, al rider capitolino, che non potè far altro che tamponare in pieno la moto del team Pramac.

All’epoca non era presente la chicane che ha portato ad una drastica riduzione della velocità in quel tratto, e le due moto, lanciate come dei proiettili, schizzarono in aria sino a raggiungere il tornante. La moto di “Morbido” passò in mezzo alle due Yamaha ufficiali, quelle di Maverick Vinales e Valentino Rossi.

La leggenda della MotoGP fu sfiorata, nella parte anteriore, dalla Yamaha del connazionale, e per pochissimi centimetri ha la fortuna di poterlo raccontare, anche se come potete vedere nell’intervista postata in alto, era molto spaventato dopo quanto accaduto. Vedendo l’episodio, la cosa non sorprende.

Jorge Lorenzo, ai microfoni di “DAZN“, ha ricordato l’episodio a quasi tre anni di distanza, affermando che si attendeva il ritiro di Valentino Rossi dopo la drammatica esperienza: “Ricordo molto bene quel momento, stavo vedendo la corsa in televisione e dissi, tra me e me, che era stata una fortuna il fatto che mi fossi ritirato. Il mio primo pensiero è stato relativo al fatto che Valentino Rossi si sarebbe ritirato immediatamente dopo quello spavento, ma invece, continuò ancora per un’altra stagione“.

Lorenzo ha poi confermato che c’è sicuramente stato qualcosa di miracoloso che ha permesso al pilota di Tavullia di cavarsela: “Quel momento è stato davvero terribile, non si sa come si possa essere salvato. Forse è stato Gesù Cristo, o qualche altro essere superiore a tutti noi. Il fatto è che ce l’ha fatta per centimetri, pochissimi centimetri“.