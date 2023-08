Lamborghini, arriva l’addio definitivo: notizia che manda nello sconforto i puristi

La Lamborghini ha preso una decisione definitiva, che cambia tutto in ottica futura. Ecco cosa è stato appena annunciato dai capi.

Il marchio Lamborghini è concentrato sul futuro, ed il 2024 sarà un anno molto importante. Infatti, la casa di Sant’Agata Bolognese tornerà a giocarsi un risultato molto ambito nel mondo del motorsport, visto che correrà nel FIA WEC, nell’IMSA ed alla 24 ore di Le Mans in classe regina.

La LMDh, che si chiama SC63, è stata svelata meno di un mese fa, e le sue forme sono davvero da sogno. La vettura andrà a sfidare, tra le altre, anche la Ferrari, che ha vinto la 24 ore di Le Mans di giugno e che vorrà difendere il titolo da tutte le nuove sfidanti che arriveranno.

Per quello che riguarda il settore automotive, la Lamborghini ha in serbo grandi novità che riguardano l’elettrificazione. Negli ultimi giorni, è arrivato un annuncio molto importante da parte di uno degli uomini di punta della casa del Toro, che però potrebbe non far felici gli appassionati.

Lamborghini, il futuro sarà soltanto ibrido

La notizia era nell’aria da tempo, ma pochi giorni fa è stata resa ufficiale a tutti gli effetti. La Lamborghini, in base alle parole del CEO Stephan Winkelmann, produrrà solamente vetture ibride nel suo futuro. In particolare, ci si concentrerà sulla tecnologia Plug-In Hybrid, che è quella che più di tutte si avvicina alle full electric. Infatti, questa tipologia di vetture si possono ricaricare con una presa di corrente esterna, ed hanno un’autonomia di solo elettrico che può arrivare sino a 100 km.

La prima a convertirsi a questo percorso è stata la Revuelto, che è stata presentata qualche tempo fa e che ha preso il posto dell’Aventador, uscita di produzione nel settembre dello scorso anno. Nel 2024 toccherà invece al SUV Urus, che non sarà più dotata del solo motore a combustione, ma che sarà spinta, a propria volta, dal Plug-In Hybrid.

Per il prossimo anno è attesa anche l’erede della Huracan, la quale, a propria volta, passerà all’ibrido. Le prestazioni, in base a quelle che sono le indiscrezioni, saranno estreme, ma è chiaro che, come accaduto sulla Revuelto, sarà il peso a risentirne, per via della presenza delle batterie agli ioni di litio che aumentano e non poco la massa. Il motore non sarà più il V10 da 5,2 litri, ma arriverà un V8 biturbo che si combina meglio con la parte elettrica.

La Lamborghini, prima o poi, porterà in strada anche una prima vettura elettrica, e dovrebbe essere proprio il SUV Urus a dare il via a questo passaggio alla mobilità sostenibile. La prima full electric arriverà tra il 2028 ed il 2029, mentre per le supersportive, in base alle parole di Winkelmann, ci sarà ancora da attendere. A questo punto, c’è grande curiosità per capire come sarà la nuova Urus Plug-in Hybrid, che di sicuro avrà delle performance eccezionali, ma è chiaro che sapere che non ci saranno più Lambo con il solo motore termico può far molto male ai puristi.