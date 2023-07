Superbike, clamorosa bomba di mercato: Rea scappa dalla Kawasaki? Ecco dove

La Superbike può regalarci un colpo di scena non da poco nel corso di questa estate, ed il protagonista è Jonathan Rea.

Il week-end di Imola della Superbike ci ha raccontato una storia diversa, con due vittorie su tre gare che sono andate a Toprak Razgatlioglu, che ha posto fine, anche se in maniera temporanea, alla dittatura di Alvaro Bautista. Il campione del mondo ha infatti vinto Gara 1, per poi arrendersi al turco nella Superpole Race.

Tra i due ci aspettavamo un duello spettacolare anche nella seconda tappa della domenica, ma alla prima curva, il Tamburello, Bautista è caduto, ritrovandosi costretto ad un clamoroso ritiro. Toprak è diventato il primo a vincere una delle manche principali del week-end oltre a Bautista, che sin qui le aveva vinte tutte.

La differenza di punti in classifica è comunque di 70 punti, ed è chiaro come non si possa parlare di mondiale riaperto, visto anche il vantaggio tecnico della Ducati sulla Yamaha. Uno dei protagonisti più attesi, inoltre, sta mancando del tutto, e stiamo parlando di Jonathan Rea.

Il sei volte campione del mondo della Superbike è immerso nella crisi tecnica della Kawasaki, e non ha ancora vinto una gara in questa stagione. Il suo nome è comunque fondamentale per il campionato dedicato alle derivate di serie, ed il prossimo anno potremmo vederlo in pista con una moto diversa.

Superbike, adesso Jonathan Rea vuole la Yamaha

Tra i protagonisti della Superbike c’è sempre il grande Jonathan Rea, che in questo 2023 sta vivendo forse la stagione più complessa della sua vita. Per l’irlandese non è ancora arrivata neanche una vittoria, ma è più corretto dire che non c’è mai andato vicino, a causa di una Kawasaki che è in crisi nera, lontana anni luce dalla Ducati ed inferiore anche alla Yamaha.

Nel 2024, la sella di Toprak Razgatlioglu sarà libera, dal momento che il turco si sposterà in BMW, una sorta di reazione a quello che lui ha giudicato come una sorta di colpo basso da parte della casa di Iwata. Il campione del mondo 2021, infatti, voleva prendere il posto di Franco Morbidelli in MotoGP, ma i giapponesi hanno chiuso la porta, e Toprak ha così deciso di passare alla casa tedesca.

Secondo quanto riportato da “Speedweek.com“, Rea potrebbe avere in mente un passaggio alla Yamaha in chiave 2024, lasciando la Kawasaki per guidare una moto sicuramente più competitiva. Tuttavia, siamo ancora in una fase di suggestione, ma è chiaro che si tratterebbe di un buon passo in avanti. Qualche giorno fa, si era parlato di un possibile ritiro del sei volte campione del mondo, che però poi ci ha tenuto a smentire.

Rea è infatti un grandissimo talento della Superbike, che ha detto di sentirsi ancora in grado di vincere con una moto in grado di giocarsela. A questo punto, attendiamo novità importanti, perché un cambio di casacca di Rea potrebbe cambiare le carte in tavola, anche se il dominio di Alvaro Bautista pare inattaccabile.