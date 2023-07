Superbike, decisione clamorosa: ora può cambiare davvero tutto

La Superbike è stata scossa da una notizia che è un vero e proprio fulmine a ciel sereno, e che può cambiare gli equilibri.

La stagione di Superbike targata 2023 sta vivendo sul dominio di Alvaro Bautista, che in questa prima parte di campionato ha demolito tutti, portando a casa 17 vittorie su 21 gare disputate. Un rendimento di questo tipo, non si era mai visto in passato, ed è probabile che non si ripeterà in futuro.

La Ducati ha messo in pista un vero e proprio siluro, questa fantastica Panigale V4 R, che però solo Bautista riesce a far performare a dovere. La conferma arriva dal fatto che il secondo in classifica, ovvero Toprak Razgatlioglu, guida una Yamaha, e tutti gli altri ducatisti sono lontani anni luce.

Il turco è staccato di 70 punti dal campione del mondo in carica della Superbike, ed ha recuperato parecchio ad Imola grazie alle due vittorie conquistate ed al ritiro di Bautista in Gara 2. Nel frattempo, è arrivata una notizia molto importante che riguarda il futuro di questo campionato.

Superbike, cancellato il GP di Argentina

La Superbike ha annunciato che il Gran Premio di Argentina, previsto per il 14 ed il 15 di ottobre, è stato cancellato, ed il finale di stagione si terrà a Jerez de la Frontera, in data ancora da definire. Il tracciato di Villicum, dunque, non ospiterà il round conclusivo, ma la notizia era già nell’aria da qualche giorno.

Il tracciato di San Juan Villicum continua ad avere una storia a dir poco tormentata, visto che anche nel 2020 avrebbe dovuto ospitare la Superbike, ma il tutto saltò anche in quell’occasione. Tre anni fa, tuttavia, la tappa dovette essere annullata per via della pandemia di Covid-19, che aveva portato alla chiusura delle frontiere, rendendo impossibili tutti gli spostamenti.

In questa occasione però, la pandemia non c’entra nulla, e tutto è legato ad una questione economica. Il Governo Locale ha ritirato i fondi che erano stati stanziati per coprire le spese dell’evento, ricordando che, oltre alla politica, la DORNA ha anche un referente locale, il gruppo OSD, che si occupa anche di organizzare il GP di Argentina della MotoGP, che si tiene a Termas de Rio Hondo.

Dal punto di vista economico, l’Argentina non è certo in un periodo facile, ed all’orizzonte c’è un cambio di governo che può far saltare tutti gli equilibri prefissati. A questo punto, è scattato un ritiro delle spese ritenute non necessarie, come l’organizzazione di un evento sportivo, e tutto è stato annullato.

Come detto, la stagione 2023 della World SBK dovrebbe concludersi in Andalusia, a Jerez de la Frontera, anche per motivi organizzativi. Questa pista si trova a soli 200 km da Portimao, dove si corre quella che è la penultima tappa del calendario.

Per il momento, non c’è ancora l’ufficialità, ma quella spagnola sembra essere la soluzione più giusta e logisticamente comoda. A questo punto, attendiamo notizie dalla DORNA, che presto aggiornerà i fan e le squadre su tutto ciò che accadrà in futuro.