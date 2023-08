Qual è la differenza tra Block Shaft e Block System? Ecco cosa spaventa di più i ladri

Il sistema Block Shaft ha prevenuto migliaia di furti. Vediamo le principali differenze con il Block System. In pochi le conoscono.

La Block Shaft Group è una società leader nella realizzazione di antifurti meccanici per automobili e dispositivi di sicurezza per la protezione dei mezzi commerciali. Tutto è nato, nel 1995, da una scoperta sensazionale che fu brevettata in Italia. Si trattò di una rivoluzione con un sistema di bloccaggio meccanico applicato al piantone del volante.

Il sistema risultò ingegnoso perché permetteva di bloccare l’auto attraverso una chiave impossibile da contraffare. Di base il sistema è anche piuttosto elementare, ma risultò efficace e persino certificato in base alle normative dell’Unione Europea. La scoperta dal 1995 ad oggi è stata migliorata per raggiungere un livello di perfezionamento dei processi massimo. L’uso della tecnologia rese il prodotto conosciuto e vendutissimo.

Il Block Shaft divenne un sistema validissimo per proteggere la propria vettura. Gli strumenti, già dai suoi primi anni, ha aiutato a ridurre i furti, specialmente nel Meridione. Come è stato annunciato sul sito del gruppo lo strumento ha risposto ad una serie di requisiti europei, vantando una produzione industriale robotizzata di altissimo livello. Le tecnologie, infatti, sono state sviluppate per gestire gli strumenti anche a distanza, con il servizio GPS. Ecco tutti i pro e contro del sistema.

Gli strumenti sono stati perfezionati per essere competitivi in un settore sempre più sviluppato. La prevenzione sta diventando essenziale per evitare il peggio. E il sistema italiano è riconosciuto nel mondo per essere uno dei più efficaci. Nell’azienda lavorano tecnici e collaboratori che hanno come unico obiettivo quello di aiutare i proprietari di auto a liberarsi dall’incubo dei furti. Migliaia di automobilisti hanno scelto il Block Shaft Group.

La differenza con il Block System

Gli antifurti Block System sono, ugualmente, molto efficaci per proteggere le vostre auto. Vi basterà farvi un giro sul sito web ufficiale per comprendere la vastità dei prodotti offerti. Il più conosciuto è il Bloccasterzo ausiliario Block System, con una speciale serratura di massima sicurezza. Vi sono, inoltre, anche altri strumenti che, concepiti con una tecnologia avanzatissima, consentono di essere immuni a disturbi o clonazione di segnale.

Tutti i prodotti permettono di aumentare in modo sensibile la sicurezza degli automobilisti. La Block System è capace di unire la solidità della meccanica con l’intelligenza dell’elettronica. Non a caso sono chiamati strumenti stealth perché sono invisibili e rappresentano una spiacevole sorpresa per coloro che, tentando di rubare l’auto si ritrovano a mani asciutte. Anche questo antifurto è brevettato a livello internazionale.

Il Block System è un bloccasterzo blindato, che viene installato sulla canna dello sterzo del mezzo, bloccando la stessa attraverso una chiave meccanica. Quindi coloro che volessero manomettere la vettura senza chiave, avrebbero tra le mani un mezzo inguidabile. L’Evolution, invece, determina un blocco meccanico dello volante ed un blocco elettronico del motore anti-effrazione.