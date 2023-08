MotoGP, GP Austria: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La MotoGP torna in pista in questo week-end per il GP d’Austria, dove è attesa una gran battaglia. Ecco gli orari e le info utili.

La MotoGP è pronta per regalare spettacolo in quel del Red Bull Ring, dove il prossimo fine settimana si tornerà in pista per il Gran Premio d’Austria. Da queste parti, la Ducati va a nozze, e lo scorso anno Pecco Bagnaia dettò legge vincendo davanti a Fabio Quartararo.

Il campione del mondo dominò la scena, ma c’è da dire che il suo predecessore nell’albo d’oro iridato fu protagonista di una gara da fenomeno assoluto, visto che la Yamaha non era di certo all’altezza delle Ducati, ed arrivò a pochi decimi dalla vittoria dopo una grande rimonta nel finale della corsa.

Un anno più tardi, abbiamo una situazione ben diversa, con Bagnaia che è ormai lanciato verso il bis iridato in MotoGP, con ben 214 punti in classifica ed un margine di 41 lunghezze nei confronti del primo inseguitore, vale a dire Jorge Martin. Dopo la caduta di Silverstone, il sogno iridato di Marco Bezzecchi è andato in fumo, visto che ora il suo distacco nel mondiale è di 47 punti, forse troppo ampio per sperare in una rimonta.

La Ducati sta imprimendo una netta dittatura, ed ora torna su una pista che è sempre stata sua amica, a cominciare da quanto accadde nel 2016, quando la ricostruzione della squadra era cominciata da poco. Dopo quasi sei anni di digiuno dall’ultima vittoria di Casey Stoner, la casa di Borgo Panigale tornò al top con Andrea Iannone, che sfruttò la superiorità del motore della Rossa per andare a prendersi un successo davvero clamoroso.

Da quel momento sono passati sette anni ed ora la Ducati è al vertice assoluto della top class, ed ha tutto per cercare di proseguire questo ciclo che si è aperto da poco. La pista austriaca è bella e tecnica, e per i rivali del marchio italiano si va a caccia dell’impresa, che appare molto ardua.

MotoGP, ecco gli orari del Gran Premio d’Austria

Il Red Bull Ring ha esordito in MotoGP nel 2016, e la Ducati l’ha quasi sempre fatta da padrona. Tuttavia, un marchio che vuole far bene da queste parti è la KTM, che ha nel Gran Premio d’Austria la propria gara di casa, con Brad Binder e Jack Miller che hanno sempre detto la loro su questa pista.

Ci attendiamo un week-end da incubo per Honda e Yamaha, che di certo non hanno nella potenza il loro punto di forza. Può far bene l’Aprilia, che è tornata al vertice della MotoGP con Aleix Espargarò a Silverstone, ed ora insegue un altro risultato di rilievo. Il successo non è impossibile.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Austria su SKY

Venerdì 18 agosto

Prove libere 1

10:45

Prove libere 2

15:00

Sabato 19 agosto

Prove libere 3

10:10

Qualifiche

10:50

Sprint Race

15:00

Domenica 20 agosto

Warm-up

09:45

Gara

14:00

Orari TV GP Austria su TV8

Sabato 19 agosto

Sprint Race

15:00 in diretta anche su TV8

Domenica 20 agosto