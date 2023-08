Michael Schumacher, l’evento che attendevano tutti: i fan sono entusiasti

Michael Schumacher è una leggenda della F1, ed ora chi lo ha amato potrà acquistare alcuni cimeli da lui firmati ed indossati.

La F1 è ricca di leggende, e tra di esse, non può mancare di certo il nome di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo. Dopo i primi due titoli conquistati con la Benetton, il Kaiser di Kerpen è stato eccezionale nel risollevare la Ferrari, dopo una serie di anni bui.

Come ricorderete, il tedesco non ebbe vita facile, dal momento che arrivò in un team in grossa difficoltà, che da troppi anni attendeva la sua riscossa. Grazie ad una serie di aggiustamenti alla Scuderia modenese, ed al talento di Michael Schumacher, il sogno mondiale si realizzò nel 2000.

Il Kaiser di Kerpen fu così in grado di aprire un vero e proprio ciclo vincente, demolendo gli avversari, e restando imbattuto sino al 2004, anno del suo settimo ed ultimo titolo. La storia da corsa del tedesco è da vero e proprio mito, e nessuno è riuscito a dimenticarlo dopo ciò che ha fatto in carriera.

I tifosi amano ancora molto questa icona dello sport, e per chi volesse acquistare un pezzo della sua carriera, c’è ora la possibilità di farlo. Un’incredibile collezione è infatti in vendita, ed anche se i prezzi sono molto elevati, vi assicuriamo che si tratta di occasioni irrinunciabili.

Michael Schumacher, ecco come avere i suoi cimeli

Il mondo degli appassionati di F1 è ricco di collezionisti, pronti a tutto pur di accaparrarsi cimeli dei piloti che hanno fatto la storia, ed in questo senso, in pochi possono essere paragonati a Michael Schumacher. Il sito d’aste RM Sotheby’s ha messo in vendita una collezione di 160 oggetti, che fanno parte di “Full Throttel-The Schumacher Collection“, ed i fan possono davvero sbizzarrirsi.

L’asta andrà ad iniziare il prossimo 16 di agosto e terminerà il 3 di settembre, ed in essa sono stati raccolti tutti i cimeli di una collezione privata giapponese. Ci piace segnalare la presenza del casco usato dal Kaiser di Kerpen nella stagione 1994, quella che lo portò a conquistare il primo titolo mondiale, di fabbricazione Bell. All’epoca, il tedesco gareggiava con la Benetton, e secondo le stime, verrà venduto tra i 40.000 ed i 60.000 dollari.

Non può mancare il cappello della stagione 2003, quello della conquista del sesto titolo mondiale che portò Michael Schumacher a superare Juan Manuel Fangio. Ovviamente è presente anche la sua firma, ed il prezzo stimato è tra i 250 ed i 500 dollari. La sua foto è presente in alto, ed è anche in mostra la scritta dello sponsor Marlboro, che nei cappellini che venivano venduti ai fan non era permessa viste le leggi anti-tabacco.

Qui troviamo invece il casco del 2000, ovvero quello che lo vide conquistare il primo mondiale al volante della Ferrari, che è stimato tra i 40.000 ed i 60.000 dollari. Disponibili anche tanti altri caschi, così come una tuta del 2004, in una collezione a dir poco stupefacente per i tifosi.