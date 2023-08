Michael Schumacher, il dettaglio che ha colpito i tifosi: c’è di mezzo la Ferrari

La storia d’amore che c’è stata tra Michael Schumacher e la Ferrari è nella mente di tutti, ed oggi vi parleremo di un aspetto curioso.

La carriera di Michael Schumacher è stata legata a doppio filo alla Ferrari, con il quale si legò nel 1996 per gareggiare sino al 2006, per poi occupare un ruolo all’interno della squadra per altri tre anni. Questo rapporto ha fruttato ben cinque titoli mondiali tra il 2000 ed il 2004, un periodo d’oro per entrambi.

Il tedesco è stato in grado, anche grazie ad un team eccezionale come la Ferrari dell’epoca, di riportare un team che sembrava morto alla gloria, fruttando una vera e propria abbuffata di vittoria. Quello è stata l’epoca migliore della storia del Cavallino, che da quel momento in poi, eccetto che per il biennio 2007-2008, ha iniziato a recitare il ruolo della comparsa. La Scuderia modenese, al giorno d’oggi, è tornata al periodo precedente a Michael Schumacher, in quel limbo che non la vede tra i protagonisti, e le cose difficilmente cambieranno nel corso dei prossimi anni.

Michael Schumacher e la Ferrari saranno per sempre legati, ed oggi vi parleremo di un qualcosa di molto curioso, che è apparsa direttamente sul sito web del sette volte campione del mondo. Nelle prossime righe, vi sveleremo un dettaglio che in pochi avranno notato, ma che di sicuro farà sognare i tifosi.

Michael Schumacher, che stranezza sul suo negozio

Come ben sappiamo, il nome di Michael Schumacher è un brand oltre che simbolo di una vera e propria leggenda del motorsport. Il logo del tedesco è famosissimo, ed oggi vi parleremo di una curiosità che è apparsa sul sito del suo negozio, che riceve milioni di ordini al mese, per un grande introito che sicuramente fa sempre piacere.

Infatti, sul negozio online del sette volte campione del mondo, come potete vedere in questa immagine, è presente in vendita la maglietta ufficiale di casa Ferrari, oltre alla collezione completa dell’abbigliamento del Cavallino. Tutti sappiamo di quanto sia stata intensa la storia d’amore tra il tedesco e la Scuderia modenese, ma è chiaro che i fan si stiano chiedendo il motivo per il quale c’è questa collezione sul negozio online del Kaiser.

Tra Michael Schumacher e la Ferrari non ci sono più legami dal 2009, quando il campione teutonico lasciò la Rossa, dove ricopriva il ruolo di consulente speciale, per legarsi alla Mercedes, con la quale corse dal 2010 al 2012. Per questo motivo, è veramente strano vedere prodotti ufficiali della Ferrari sul sito web di Michael, ed a tutto ciò si aggiunge un altro motivo di poca chiarezza.

Il figlio del tedesco, ovvero Mick Schumacher, è stato legato alla Ferrari per molti anni, sino al 2022, quando è uscito dalla Driver Academy, per passare a propria volta alla Mercedes, dopo il licenziamento ufficiale da parte della Haas. Dunque, la famiglia Schumacher non ha nulla a che fare con Maranello, e sarà curioso capire se ci saranno spiegazioni sulla vicenda.