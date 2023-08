Honda pronta a lasciare la MotoGP? Arriva la rivelazione del boss che scuote il circus

La Honda è la squadra più vincente di sempre in MotoGP, ed ora è arrivata una notizia importante. Ecco cosa faranno.

La crisi della Honda è intensa, e la classifica mondiale della MotoGP lo conferma. Davanti a tutti c’è la Ducati, che vola verso il quarto titolo costruttori consecutivo con 317 punti, seguita, a distanza, dai 172 della KTM e dai 153 dell’Aprilia. Le case europee sono dominanti, e non hanno lasciato scampo alle giapponesi, che sono lontante anni luce.

La Honda è solo quarta con 89 punti, seguita a breve distanza dagli 84 della Yamaha. Ciò significa che, messi insieme, i due colossi giapponese hanno portato a casa solo 173 punti, solo uno in più rispetto alla casa di Mattighofen. Uno scenario davvero umiliante per due marchi che, sino a poco fa, avevano cannibalizzato la top class.

Da quanto la MotoGP ha assunto questa denominazione, nel 2022, solamente in due anni il titolo piloti non era stato vinto dalla Yamaha o dalla Honda. Nel 2007 fu la Ducati a salire sul tetto del mondo con Casey Stoner, mentre nel 2020 toccò alla Suzuki di Joan Mir, ma per il resto, non ce n’era mai stato per nessuno.

Adesso invece, la situazione è ben diversa, e c’è bisogno di un miracolo per tornare a vedere la RC213V e la M1 protagoniste. Il gap dalla vetta è enorme, e non si recupera solamente in pochi mesi. Il 2023, in tal senso, ne è una conferma, visto che il distacco che c’era lo scorso anno non solo non è diminuito, ma è anche cresciuto, in una situazione di stallo che non sembra avere fine. Nelle ultime ore è però arrivata una notizia importante sul futuro della Honda.

MotoGP, la Honda ha scelto cosa fare in futuro

La Honda è la storia della MotoGP, essendone la casa più vincente, quella che, anche quando la top class si chiamava 500 è sempre, o quasi, stata davanti a tutti. Tuttavia, la storia non basta in un mondo come quello di oggi dove contano solo vittorie e ricavi, e questo lo sanno bene tutti.

La casa dell’Ala Dorata deve rialzarsi alla svelta, anche per non dare la possibilità alla stampa di far uscire notizie non confermate. Nel mese di giugno, infatti, si era parlato di un possibile addio della Honda alla classe regina per la fine del 2024, subito dopo la scadenza di Marc Marquez.

Su questo argomento si è espresso il presidente di HRC, ovvero Koji Watanabe, in un’intervista riportata da “Marca.com“. Watanabe è stato presente alla 8 Ore di Suzuka, dominata dalla Honda, ed ha dichiarato che la casa nipponica non lascerà mai questa categoria.

Ecco le sue parole che sono state molto chiare in merito: “La situazione attuale è molto difficile, e non sarà di certo facile uscirne. Quando vado alle gare parlo sempre con Marc Marquez, noi dobbiamo dargli una moto veloce, la più veloce che possiamo. Lavoriamo insieme e lo facciamo senza sosta, lo faremo fino alla fine. Il nostro futuro? Non lasceremo mai la MotoGP“.