MotoGP Silverstone, Gara: capolavoro di Espargarò e dell’Aprilia, Bagnaia ipoteca il titolo

La MotoGP è tornata in azione a Silverstone, dove si è imposto Aleix Espargarò davanti a Bagnaia. Cade Bezzecchi e saluta il mondiale.

Il Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP ci ha finalmente consegnato una storia diversa, con l’Aprilia di Aleix Espargarò che si è presa la prima vittoria stagionale. Il nativo di Granollers ha superato, all’ultimo giro, Pecco Bagnaia, guidando alla grande sul fondo umido e gestendo al meglio tutte le situazioni. Il campione del mondo, approfittando della caduta di Marco Bezzecchi e della gara difficile di Jorge Martin, ora ha in mano il secondo titolo consecutivo.

La Ducati, dopo cinque vittorie di fila, si è dovuta arrendere, con la KTM che sale sul podio grazie a Brad Binder. Continua la dittatura europea sulla MotoGP, con Miguel Oliveira quarto davanti a Maverick Vinales. Sesto Martin davanti a Luca Marini, con Jack Miller, Johann Zarco e Raul Fernandez che hanno completato la top ten.

MotoGP, caduta sanguinosa di Marco Bezzecchi

La MotoGP è in azione a Silverstone, dove la pole position è stata ottenuta da Marco Bezzecchi, che come in Olanda non ha uno scatto felice. Ancora una volta è eccezionale la partenza della KTM di Jack Miller, che sale in cattedra davanti al “Bez” ed a Pecco Bagnaia, subito in ripresa dopo il sabato da incubo.

Disastroso il via di Jorge Martin che precipita in fondo dopo essere finito largo alla prima curva, mentre Bagnaia inizia a fare la differenza ed in sole due curve svernicia sia Bezzecchi che Miller, prendendo il largo. Davanti a tutti c’è un bel duello tra Bagnaia ed il rider del Mooney VR46 Racing Team, che a 15 giri dalla fine dà addio alla gara ed al sogno mondiale.

Marco commette un grave errore e cade mentre stava cercando di tenere il ritmo del campione del mondo della MotoGP, lasciando Bagnaia andare in fuga, seguito da Aleix Espargarò. Lo spagnolo di casa Aprilia impone un grande passo e riduce il gap dal rivale, che sa che deve solamente gestire visto che i suoi rivali per il mondiale sono praticamente fuori dai giochi.

Ad otto giri dalla fine inizia a scendere una leggera pioggia, ma i piloti non cambiano le moto, con Bagnaia ed Aleix davanti a tutti. Alla festa si aggiungono Maverick Vinales e Brad Binder, che sembrano averne per giocarsela per la vittoria. Grande battaglia tra le due Aprilia, e ad approfittarne è proprio l’alfiere della KTM, mentre Marc Marquez cade per l’ennesima volta e non riesce ancora a concludere una gara domenicale della MotoGP.

Per terra anche Enea Bastianini, anche lui in una fase da incubo dopo l’infortunio. Strepitosa rincorsa di Miguel Oliveira che si libera di Vinales e Binder e va a caccia dei primi due. Aleix trova il sorpasso decisivo all’ultimo giro, con una manovra capolavoro, mentre Pecco è bravo ad accontentarsi, mettendo una seria ipoteca sul titolo mondiale, dimostrando di essere cresciuto anche nella gestione. Prossimo appuntamento al Red Bull Ring tra due settimane.