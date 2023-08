Terremoto in F1: Domenicali in vacanza con due noti boss del circus

Stefano Domenicali, CEO della F1, sta trascorrendo in Sardegna le sue vacanze. Una foto postata da Briatore sui social sta facendo il giro del web.

Dopo l’avvincente Gran Premio del Belgio, il circus della Formula 1 è in vacanza in attesa del prossimo evento che si terrà a Zandvoort, in Olanda, il prossimo 27 agosto. La pausa estiva è arrivata al momento giusto per la Ferrari che, sull’iconico tracciato di Spa Francorchamps, ha strappato una pole e una terza piazza con Charles Leclerc.

Il campionato 2023 è stato dominato, sin qui, da un solo team. La Red Bull Racing ha vinto tutte le gare della stagione, lasciando solo le briciole agli avversari. Max Verstappen è sempre più vicino alla conquista della sua terza corona iridata consecutiva. Il vantaggio su Sergio Perez, secondo in graduatoria, è addirittura di 125 punti. Il messicano ha vinto solo due gare in stagione, mentre il figlio d’arte di Jos si è aggiudicato 10 tappe.

L’olandese potrebbe persino battere il record di 9 trionfi consecutivi marcato da Sebastian Vettel nel 2003. Nei costruttori la Red Bull Racing ha fatto faville, doppiando la Mercedes seconda in graduatoria. Fernando Alonso, ma anche Lewis Hamilton, Charles Leclerc e tutti gli altri top driver sono ancora a caccia della prima vittoria nel 2023.

La Scuderia Ferrari ha avuto tantissimi problemi, diventando la quarta forza. Mercedes e Aston Martin hanno fatto dei passi in avanti rispetto alla scorsa annata, ma la differenza con la RB19 rimane ancora abissale. Del resto della griglia, Fernando Alonso è il pilota che ha registrato più podi, iper performando al volante della AMR23.

F1, una cena speciale per Stefano Domenicali

La Formula 1 sta ottenendo un clamoroso successo di pubblico, nonostante le sfide al vertice risultino molto scontate. Il mismatch prestazionale tra la RB19 e tutto le altre monoposto in pista è troppo marcato. La Red Bull Racing, nonostante i nuovi format voluti dai vertici della categoria, potrebbe vincere tutti i GP del campionato, compresa la tappa sul velocissimo tracciato di Las Vegas.

La Mercedes spera di rifarsi nella seconda parte di annata, dando ad Hamilton e Russell la possibilità di lottare per la prima piazza. Fernando Alonso, invece, insegue sempre il suo trentatreesimo trionfo in carriera. AMR23 e W14 hanno ancora molta strada da fare prima di poter, seriamente, mettere in difficoltà la Red Bull Racing.

Nelle ultime ore ha fatto discutere una foto pubblicata su Instagram da Flavio Briatore, ex team principal della Renault e della Benetton, nel suo Billionaire. L’imprenditore, tornato nel circus con un nuovo ruolo, ha ospitato dei personaggi molto influenti del circus. Il CEO della F1, Stefano Domenicali, colui che dovrebbe essere sempre e comunque super partes, ha banchettato con il boss dell’Aston Martin Lawrence Stroll e l’austriaco della Mercedes, Toto Wolff.

Il pubblico può aver subito immaginato a dei complotti, che noi preferiamo scongiurare, ma è chiaro che lo scatto continuerà a far discutere gli appassionati. Cosa sarebbe accaduto sui tabloid inglesi se al tavolo al posto di Stroll e Wolff vi fossero stati Vigna, a.d. del Cavallino, e il Presidente Elkann?