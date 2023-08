Ferrari, arriva la durissima critica dell’ex pilota: la Rossa ha perso la faccia

La Ferrari è in crisi nera, ed ora un ex pilota ha deciso di mettere il dito nella piaga. Le sue parole sono state molto dure.

Siamo nel bel mezzo della pausa estiva per il mondiale di F1, in una stagione 2023 che non ha più nulla da raccontare. Max Verstappen e la Red Bull volano verso gli ennesimi titoli iridati, mentre i rivali sono costretti a leccare le briciole. Tra di essi c’è ovviamente anche la Ferrari, che esce con le ossa distrutte da questa prima parte di campionato.

La Scuderia modenese ha ottenuto una pole position e tre podi, tutti risultati portati a casa da Charles Leclerc, che prima di andare in vacanza ha chiuso terzo a Spa-Francorchamps. Una volta, quando la Rossa era la protagonista assoluta, una terza posizione era una catastrofe, mentre oggi viene vista come una vittoria.

La Ferrari non sembra più essere quel mito di una volta, ed ormai tutte le stagioni sono molto simili l’una con l’altra. Se escludiamo la prima parte del 2022, dal 2020 compreso, in avanti, il Cavallino è diventato un team di centro gruppo, con qualche piccolo acuto, ma tantissimi momenti in cui non ha fatto da protagonista.

La situazione è quella che è, con Frederic Vasseur che continua a parlare di importanti ingaggi di tecnici dalle altre squadre, ma per il momento, di ufficiale non è nulla. Enrico Cardile sta per essere eletto direttore tecnico, ma, con ogni rispetto per lui, si tratta di un volto che non ha mai ottenuto risultati di rilievo.

Chi si aspettava un direttore tecnico di rilievo, come Pierre Waché della Red Bull, resterà molto deluso, perché è ormai chiaro che non arriverà. Peggio di così, davvero, non potrebbe andare, eppure sembra non esserci mai fine al peggio, in questa che è una delle fasi storiche peggiori di questo costruttore, almeno sul fronte del motorsport.

Ferrari, c’è la bordata da parte di Christian Danner

La Ferrari si distingue solamente per i brutti risultati che porta a casa, ed anche per delle gestioni fantozziane delle gare. Errori di strategia, ai box o di assetto della vettura sono all’ordine del giorno, e dopo l’addio di Mattia Binotto non è cambiato nulla. I problemi, evidentemente, sono altri, anche se l’ingegnere di Losanna non ha fatto nulla per risolverli.

Nelle ultime ore, è arrivata una feroce critica da parte di Christian Danner, ex pilota tedesco, che è stato intervistato da “Sport Bild“. L’esperto di F1 non ha fatto altro che mettere il dito nella piaga, e siamo sicuri che i tifosi del Cavallino non saranno felici delle sue dichiarazioni.

Ecco le sue parole: “La Ferrari ha detto addio al suo status di team che fa parte dell’Olimpo della F1. Non hanno alcun piano, ormai sono una normale squadra che è bloccata a centro gruppo“. Obiettivamente, Danner ha una gran parte di ragione, e servirà lavorare duramente per smentirlo in un futuro che non sia troppo lontano.