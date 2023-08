Ferrari, c’è l’offerta ad Hamilton? Arriva il clamoroso retroscena

La Ferrari e Lewis Hamilton non si sono mai uniti in matrimonio, ma ora c’è un retroscena che può riaprire tutto.

Quello tra Lewis Hamilton e la Ferrari è un matrimonio che, quasi al 100%, non ci sarà mai, per il dispiacere di tanti tifosi, che avrebbero voluto vedere il sette volte iridato vestirsi di rosso, almeno per una volta nel corso della sua carriera. In primavera, una clamorosa voce sembrava aver acceso questa possibilità.

La stampa britannica aveva parlato di un’offerta da 40 milioni di sterline, da parte di John Elkann in persona, per portare Sir Lewis a Maranello per la stagione 2024, affiancando la leggenda di Stevenage a Charles Leclerc e rimpiazzando Carlos Sainz. Hamilton ha subito smentito, e la voce è finita nel dimenticatoio.

Tuttavia, pare che la Ferrari, tramite la figura di Frederic Vasseur, abbia provato comunque a sondare il terreno in questi mesi, ma poi non se ne è fatto nulla. Hamilton è un talento eccezionale ed un suo acquisto sposterebbe sicuramente molto, ma vista la crisi tecnica del Cavallino, il pilota non è l’aspetto più importante.

Ferrari, probabile l’offerta di Vasseur ad Hamilton

Secondo quello che ha riportato Michael Schmidt, giornalista di “Auto Motor und Sport“, la Ferrari potrebbe aver fatto un’offerta a Lewis Hamilton. L’esperto di F1, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza di una proposta fatta da Frederic Vasseur al sette volte campione del mondo, pur sapendo che il britannico non l’avrebbe mai accettata.

Secondo la stessa fonte, i colloqui sarebbero andati in scena nel corso della primavera di quest’anno, ma il no è arrivato dal momento che per Hamilton il passaggio a Maranello sarebbe stato un salto nel buio.

Al momento, la Scuderia modenese non dà alcuna certezza, visto che si vive un periodo di profonda crisi tecnica, ed a meno di miracoli, ci vorranno anni per tirarsi fuori da questa crisi estrema.

Hamilton ha avuto una carriera ricca di successi ed ha vinto nelle squadre con le quali ha corso, ma un passaggio in Ferrari lo porterebbe, quasi senza dubbi, ad incappare in un pesante flop. Questo, per una leggenda del suo calibro, sarebbe un pesante passo falso, ed ora non ci sono più dubbi sul fatto che non se ne farà nulla.

Negli ultimi giorni si è parlato e tanto di un possibile rinnovo di Charles Leclerc, che dovrebbe restare a Maranello sino al 2026, con l’opzione ulteriore per allungare il contratto sino al 2029. Complicata, invece, la situazione di Carlos Sainz, che tramite suo padre pare stia cercando una valida alternativa, con l’Audi in primis tra le sue scelte.

Rinnovare il legame con Charles è la cosa più sensata, mentre per il dopo-Sainz occorre pensare ad una seconda guida affidabile, come potrebbe essere un Alexander Albon, che in Williams sta svolgendo un gran lavoro. La pista Hamilton è ormai tramontata, ed a meno di clamorosi ribaltoni, di questo matrimonio non se ne dovrebbe più parlare. E forse è giusto così.