Valentino Rossi, grande omaggio per lui: i fan sono già in estasi

Il nove volte campione del mondo, Valentino Rossi, ha avuto un riconoscimento da vera star nella sua Pesaro. Ecco di cosa si tratta.

Valentino Rossi è un simbolo per la sua terra e dovrebbe esserlo anche per l’Italia intera, considerati i risultati che ha ottenuto in carriera nel Motorsport. L’unico pilota al mondo in grado di ottenere un titolo mondiale in tutte le classi a cui ha preso parte (125, 250, 500 e MotoGP) ha deciso di dire addio alle corse su due ruote nel 2021.

Per la prima volta in carriera non era salito sul primo gradino del podio. Non ha più ottenuto quello che sembrava essere quasi scontato per un pilota della sua bravura. A fare la differenza è stato anche il crollo delle prestazioni della Yamaha M1. Nel team Petronas VR46 non ha più ritrovato il feeling dei giorni migliori, chiudendo la sua ultima annata in MotoGP al diciottesimo posto con soli 44 punti.

Valentino Rossi ha continuato ad andare in moto, insieme ai ragazzi della sua Academy, oltre a ricoprire un ruolo manageriale nel team Mooney VR46. In MotoGP, nelle nuove vesti, il Dottore si è già tolto diverse soddisfazioni. L’alfiere di punta, Marco Bezzecchi, è in piena lotta per la corona iridata con il campione del mondo Pecco Bagnaia, mentre Luca Marini, fratello minore di Vale, ha strappato i primi podi in top class nel 2023.

A livello sportivo, Valentino Rossi continua a fare faville anche al volante delle vetture GT. In questa annata è salito sul primo gradino del podio in Gara 2 di Misano, registrando il primo storico successo nel campionato Fanatec GT. Nell’ultima uscita stagionale la #46 si è ritirata, ma nel complesso il driver ha fatto dei netti passi in avanti rispetto alla sua prima annata a bordo dell’Audi.

Una nuova sorpresa per Valentino Rossi

Il Dottore ha ricevuto qualche settimana fa le chiave di Tavullia, dove abita insieme alla sua famiglia in un meraviglioso Ranch. Sulle piste di sterrato di casa si esercita insieme ai giovani della sua scuola e agli attuali rider dei team VR46 del Motomondiale. Le gioie per il campione non sono finite, perché a Pesaro, nella nuova piazza, è stato inaugurato un casco gigantesco in suo onore.

Piango 💛

Il casco gigante dedicato a Vale nella sua Pesaro pic.twitter.com/f2cg5Pa2F6 — ᗩℕ𝔫a𝐥𝐢𝐒a 🏎️ (@vale46f1ferrari) July 25, 2022

Come potete osservare nel video in alto del Canale YouTube Redazione VeraTV, il piazzale D’Annunzio di Pesaro è stato oggetto di una grande restyling, richiamando sulle strade centinaia tra turisti e residenti. Il sindaco Matteo Ricci, come riportato sul sito VeraTV, ha annunciato: “Le piazze sono luoghi importanti di incontri, dove le persone stanno insieme, ascoltano musica, ballano, partecipano ad eventi per grandi e piccoli. Soddisfatto per lo spazio che inauguriamo oggi, è bellissimo e arricchito dal ‘cascone’ di Valentino Rossi, un’icona per tutto il territorio, Terra dei Piloti e Motori“.

L’opera è stata voluta in una zona del lungomare per una rivalutazione dell’area di Pesaro con l’ampia “agorà”. L’inaugurazione è avvenuta nei primi di agosto e rappresenta una strategia volta a rendere più vivace e attrattiva la cittadina delle Marche. L’intervento, dal costo complessivo di 500mila euro, è stato finanziato dall’Amministrazione comunale.