Quanto costa l’auto di Ritorno al futuro? Cifre che vi stupiranno

La saga di Ritorno al Futuro è una delle più famose della storia, ed oggi vi parleremo dell’auto che è stata usata e del suo prezzo.

Il mondo del cinema è ricco di film che hanno riguardato anche le auto, e sono tanti i modelli che ne hanno fatto la storia, e siamo sicuri che anche Ritorno al Futuro abbia un posto particolare tra gli appassionati di motori. Ovviamente, esistono saghe ben più improntate sulle quattro ruote, ma anche questa merita di essere raccontata.

La vettura in questione è surreale, così come tutto il resto della trilogia di film di cui è protagonista, ed in molti non ricorderanno il suo nome, ma sicuramente ce l’avranno presente. Infatti, è la famosa macchina del tempo, e c’è anche un’altra caratteristica che la rende unica.

Questa macchina è stata l’unica prodotta dalla casa automobilistica che gli ha dato vita, che non ha realizzato altri modelli. A questo punto, andiamo a scoprire i dettagli di questo modello, e soprattutto, quanto costa ad oggi la vettura di Ritorno al Futuro. Il prezzo è davvero sorprendente.

Ritorno al Futuro, ecco l’auto utilizzata ed il suo prezzo

La saga di Ritorno al Futuro, per chi non lo sapesse, è una trilogia, ed al suo interno, è presente una vettura che è davvero incredibile, quanto bizzarra e straordinaria. Si tratta della DeLorean, che venne sfruttata per viaggiare nel tempo da Emmett “Doc” Brown e da Marty McFly, i grandi protagonisti di questo grande successo cinematografico.

Tramite la DeLorean, essi avevano la possibilità di spostarsi dalla propria città in California, ovvero Hill Valley, in tutti i luoghi che andavano a raggiungere. Ovviamente, il luogo appena citato è di fantasia, ma non deve sorprendere visto che tutta la saga è di stampo fantascientifico.

La vettura in questione è nata sulla base della DeLorean DMC-12, e viene spinta da una potenza elettrica di 1,21 gigawatt per poter viaggiare nel tempo. La velocità massima che raggiungeva era di 88 miglia orarie, ed è una sorta di auto “veggente”, dal momento che era spinta dall’elettricità e non dal motore a combustione, proprio come un’auto del futuro. Come detto prima, la DeLorean ha costruito solo questo modello nel corso della sua storia, ed il marchio fu fondato il 24 di ottobre del 1975, da John DeLorean, che le diede il nome.

La sua costruzione avvenne tra il 1981 ed il 1982, con alcune caratteristiche che possiede che fanno pensare ad una supercar. Infatti, le portiere si aprivano ad ali di gabbiano, con carrozzeria in acciaio inossidabile, cose di alto livello per l’epoca. Vennero costruite circa 9.000 unità in totale, facendo capire quanto fosse esclusiva.

Passando al prezzo, sappiamo che esso era fissato attorno ai 25.000 dollari, ma ad oggi, la cifra è praticamente raddoppiata. Le ultime DeLorean disponibili, che sono ovviamente usate, costano 50.000 dollari in media, prezzo giustificato dal fatto di essere l’auto di Ritorno al Futuro. Se vi capita l’occasione, non fatevela sfuggire per nessun motivo al mondo, è un pezzo storico.