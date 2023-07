Di che marca è la macchina di Ritorno al Futuro? Modello assurdo

Ritorno al Futuro è una saga cinematografica che ha fatto la storia, ed oggi vi parleremo dell’auto che viene usata nel film.

Oggi vi parleremo di un aspetto curioso della trilogia di Ritorno al Futuro, una delle saghe cinematografiche più famose di tutto il mondo. Infatti, anche in questa serie è coinvolta una vettura davvero molto particolare, che merita di essere raccontata per via delle sue strane forme e della sua fase di produzione.

Ritorno al Futuro aveva bisogno di un mezzo fuori dal mondo, ed è così che un marchio, poi scomparso, divenne famoso nel mondo proprio per aver “prestato” la sua unica creatura a questa serie di film. Andiamo a scoprire, dunque, qual è l’auto che venne usata per viaggiare nel tempo.

Ritorno al Futuro, ecco la strepitosa auto

Nella triologia di Ritorno al Futuro, è ben nota ai fan la presenza di un’auto, che ha davvero delle sembianze assurde. Stiamo parlando della macchina del tempo DeLorean, usata per viaggiare, appunto, nel tempo, da Emmett “Doc” Brown e Marty McFly, che con essa si spostavano durante la storia dalla propria città di Hill Valley, un luogo inventato situato nel nord dello Stato della California.

La vettura è nata sulla base della DeLorean DMC-12, ed usa una potenza elettrica, per spostarsi nel tempo, di circa 1,21 gigawatt, con una velocità massima raggiunta di 88 miglia orarie. La vettura in questione è anche l’unico modello di auto che è stato costruito dalla DeLorean, casa automobilistica americana, fondata il 24 ottobre del 1975 da John DeLorean.

Il modello venne realizzato tra il 1981 ed il 1982, ed aveva delle caratteristiche da vera e propria supercar. Prima di tutto, era contraddistinta dall’apertura delle porte ad ali di gabbiano, ed aveva una carrozzeria in acciaio inossidabile, che non era stato verniciato. Gli esemplari prodotti furono circa 9.000.

Il motore che montava era un benzina PRV V6, che fu sviluppato lavorando assieme a Peugeot, Renault e Volvo, che derivava appunto dal Volvo B28F, con sistema di iniezione Bosch K-Jetronic e che fu modificato per essere montato al contrario, altra caratteristica del gioello diventato famoso per Ritorno al Futuro.

Il motore è montato dietro l’asse posteriore, una caratteristica che condivide con due modelli storici, ovvero il Maggiolino della Volkswagen e la Porsche 911, che sicuramente hanno avuto una carriera più lunga e fortunata rispetto alla DeLorean, che comunque è un modello davvero unico.

Per quello che riguarda le prestazioni, non abbiamo prove certe, ma solamente i dati ufficiali rilasciati dal marchio d’oltreoceano. Ci vorrebbero 8,8 secondi per arrivare a 60 miglia orarie partendo da fermi, ma alcuni esperti che hanno avuto modo di provarla, hanno detto che ne servono quasi 10.

Uno dei difetti di questo veicolo così strano è proprio l’assenza di un grande scatto da fermo, mentre per ciò che riguarda il prezzo, sappiamo che era attorno ai 25.000 dollari nel momento in cui uscì, mentre ad oggi starebbe sui 50.000 dollari. Insomma, parliamo di un’auto esclusiva per la sue caratteristiche, e nessuno la dimenticherà mai.