Spunta una nuova FIAT Uno mai vista prima: è un bolide da corsa

La Fiat Uno è un modello molto famoso che fu realizzato dalla casa di Torino, ma oggi vi parleremo di una versione estrema.

Il marchio Fiat è in un momento in cui sta alternando novità continue, con la 600e e la Topolino che sono state svelate poco più di un mese fa. Il modello che ora è il più atteso di tutte è la nuova Panda, attesa per il prossimo 11 di luglio, che porterà la casa di Torino in una fase del tutto nuova.

Infatti, questo modello non avrà più nulla a che fare con quella che conosciamo oggi, ma sarà un Suv di Segmento B che affiancherà proprio la 600e e la 500X. Dunque, le novità sono davvero tante, mentre nel 2025 toccherà alla rientrante Multipla. La Fiat ha investito molto sull’elettrico e sulle nuove tecnologie, così come voluto dal gruppo Stellantis che è tra i primi al mondo sulle emissioni zero. Tuttavia, oggi ci concentreremo su un modello di qualche anno fa, che è stato rivisto in chiave moderna e con una carrozzeria aggressiva.

Fiat, ecco la Uno in versione speciale

Il mondo delle quattro ruote è spesso in grado di regalare delle grandi sorprese, con personaggi che si ingegnano per modificare auto tradizionali e trasformarle in veri e propri prototipi. Questo è il caso della Fiat, che spesso diventa protagonista di modifiche davvero notevoli, ed in questi ultimi giorni ne abbiamo viste due.

Qualche tempo fa è toccato alla Multipla, che è stata rivista in tutto e per tutto sino ad acquisire la potenza di 1.000 cavalli, con un’aerodinamica del tutto nuova e delle vere e proprie minigonne che la tengono incollata per terra. Tuttavia, oggi vi parleremo di un altro modello storico, vale a dire la piccola Uno.

Ad occuparsi del progetto è stato il designer virtuale turco Fatih Mehmet Yelkenci, meglio noto sui social e su Instagram, da dove abbiamo scaricato questo scatto postato in alto, Yelkencidesign. Dobbiamo specificare che questa Fiat così strana non esiste, visto che si tratta di un render virtuale, e non sappiamo se verrà mai costruita per davvero.

Questa curiosa uno monta un motore Suzuki motociclistico da 190 cavalli, abbinato ad un turbocompressore che il designer ha giudicato minuscolo in termini di dimensioni Nuovissimi i fanali anteriori con tecnologia a LED, e lo stile di tutta la carrozzeria è davvero incredibile, tanto da farla sembrare una vera e propria auto da corsa.

Come detto, non la vedremo quasi sicuramente all’opera, visto che questi progetti richiedono grosse spese di denaro per essere messi a punto. Tuttavia, c’è da sottolineare che il progetto di cui vi abbiamo parlato poco fa, ovvero quello della Multipla, è invece stato realizzato.

La curiosa monovolume è stata sponsorizzata fortemente dalla Michelin, mentre questa creatura dell’autore turco non ha ancora trovato sufficienti sponsor. A questo punto, non ci resta altro da fare che goderci questa immagine, che di certo, ci fa venire l’acquolina in bocca. Speriamo di avere presto buone notizie.