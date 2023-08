Esulta ma manca ancora un giro alla fine: la sconfitta più assurda in MotoGP

Anche i migliori piloti alle volte commettono degli errori incredibili che li portano così a perdere per i motivi davvero più assurdi.

Arrivare fino alla MotoGP è il grande sogno di tutti i piloti, per questo motivo sono solo i migliori che riescono a raggiungere questo straordinario traguardo. I posti inoltre sono anche diminuiti in questa stagione 2023, con la Suzuki che ha lasciato vacante la propria posizione.

Ecco allora come siano solamente ventidue i piloti che hanno la fortuna in questa stagione di poter gareggiare nella classe regina del MotoMondiale. Tra coloro che hanno sicuramente messo in mostra maggiormente il proprio talento non si può non citare Aleix Espargarò.

Lo spagnolo ha messo in evidenza come anche di recente sia stato in grado di ottenere una grande vittoria in quel di Silverstone. Primo posto ottenuto in gara con la sua Aprilia, tagliando il traguardo davanti alla Ducati imprendibile di Pecco Bagnaia.

Un grandissimo momento e una soddisfazione immensa per un ragazzo che ha lottato tantissimo per poter arrivare nella situazione attuale. Sarà ben difficile poter replicare anche solo la scorsa stagione, quando rimase in lotta per il Mondiale fino alla penultima gara.

Proprio il 2022 per lui è stato un anno davvero molto particolare, perché se da un lato non vi è dubbio alcuno sul fatto che sia riuscito a dimostrare tutte le proprie qualità, dall’altra vi è da citare anche un incredibile evento. Espargarò infatti aveva tra le mani un secondo posto sicuro, ma ha incredibilmente buttato tutto all’aria per il motivo davvero più assurdo.

Espargarò si “dimentica” dell’ultimo giro: incredibile a Barcellona 2022

Tutto quanto stava andando per il verso giusto per la Aprilia di Aleix Espargarò anche in occasione del GP di Barcellona del 2022, con lo spagnolo che ormai era comodamente al secondo posto alle spalle del francese della Yamaha Fabio Quartararo. Il transalpino dopo aver tagliato il traguardo ha proseguito, mentre Espargarò no.

Lo spagnolo infatti ha iniziato a esultare di gioia per i 20 punti ottenuti con il secondo posto, ma solo dopo pochi istanti ha capito che la gara non era ancora finita. Si era entrati nell’ultimo giro e purtroppo per lui gli altri rivali sono stati attenti.

Aleix è stato passato prima da Martin e poi da Zarco, il che lo ha portato subito a uscire dal podio. Il suo stato psicologico era però ormai sotto i tacchi, infatti a quel punto fu anche la Suzuki di Joan Mir a passarlo in pista.

QUANTI COLPI DI SCENA!!

Al via una staccata troppo profonda di Nakagami causa un incidente, Bagnaia out. Espargaró rallenta con un giro di anticipo, trionfa Quartararo

🔙 Best of Mondiale 2022

🏁 Torniamo al GP del Montmelò

🎥 @MOTOGP #CatalanGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP pic.twitter.com/oJJbALM4Qa — Sky Sport MotoGP (@SkySportMotoGP) December 26, 2022

Per uno dei più clamorosi errori che si siano mai visti in un circuito del MotoMondiale, Aleix Espargarò ha buttato via un secondo posto che era certo. Il quinto posto finale fu doloroso anche perché gli fece perdere molti punti in vista della rincorsa per il Mondiale.

Al termine della gara lo spagnolo, come riporta Sky Sport, non ha potuto far altro se non constatare come il suo sia stato un errore incredibile. Rientrato ai box ha ammesso di essersi scusato con tutti per l’accaduto, con Aleix che non aveva visto bene la lavagnetta. A Silverstone invece ha visto bene l’ultimo giro e ha vinto da campione.