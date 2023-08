Quanto costa e che modello è il SUV di Jurassic Park? E’ un modello mostruoso

Il film Jurassic Park è ricordato come un capolavoro della storia del cinema, ed oggi vi parleremo del SUV protagonista.

Nel 1993, il grande Steven Spielberg decise di deliziarci con l’uscita nelle sale di uno dei suoi capolavori, ovvero Jurassic Park. Basato sull’omonimo romanzo di Michael Crichton, narra la storia di un parco in cui i dinosauri, ritenuti estinti, prendono vita, seminando terrore, morte e distruzione.

A questo punto, vi starete chiedendo cosa c’entra Jurassic Park con il mondo delle quattro ruote, ed i più grandi amanti di questo film sapranno già di cosa stiamo per parlare. Nel capolavoro di Spielberg, infatti, viene utilizzata una splendida auto, di cui oggi vi racconteremo la storia. Tutto ciò è davvero incredibile.

Jurassic Park, ecco il SUV del film ed il suo prezzo

Il SUV che viene utilizzato in Jurassic Park è una Ford Explorer, un modello che, all’epoca dell’uscita nelle sale del film (1993) era nuovo di zecca. Infatti, la casa di Detroit lo lanciò solamente due anni prima, ed apparteneva alla categoria delle mid-size, mentre dal 2010 in avanti è leggermente cambiato, ma mantenendo i caratteri originali.

La presentazione del modello avvenne nel 1990, ma nel marzo del 1991 iniziò la commercializzazione. La serie che è presente nel film è ovviamente la prima, la cui produzione terminò nel 1994. Il motore era un V6 di 4 L di cilindrata, con una potenza massima di 155 cavalli. In seguito, essa venne rivista, e fu portata a 170 cavalli.

Il SUV questione è il grande protagonista di Jurassic Park, ed in molti ricorderanno anche la Jeep Wrangler che veniva inseguita dal T-Rex. Tuttavia, la Ford di cui stiamo parlando era quella che compare più volte nel film, dal momento che era quella che aveva il compito di accompagnare i turisti nelle visite del parco.

Pensate che questo assurdo modello, se dovesse interessarvi, è addirittura in vendita, ed il prezzo è molto basso, visto che è pari a 12.900 dollari. A rivenderlo ci pensa Art&Speed, un dealer americano del Tennessee, ed il prezzo corrisponde a circa 11.000 euro, davvero un affare se pensiamo alla storia che c’è dietro.

Il cambio è automatico ed a sei rapporti, ed il motore è quello della prima versione, che ha 155 cavalli di potenza massima. Va però specificato che, come in molti avranno immaginato, non si tratta dell’originale, ma di un fedele duplicato che è stato realizzato dalla ditta che abbiamo citato poco fa.

Nonostante questo, c’è da dire che la replica è perfettamente uguale a quello originale, come potete vedere anche dal video postato in alto, caricato sul canale YouTube “ThatDudeinBlue“, e la livrea è quella inconfondibile con il nome del park scritto sulle sue fiancate, che gli danno davvero un senso di esclusività.

I colori e le grafiche sono uguali a quello che si vede nel film, ma ci sono delle differenze per ciò che riguarda gli accessori. Ad esempio, compare un inedito bull-bar, così come dei diversi fari aggiuntivi di forma rettangolare, mentre nel film erano tondi. Tuttavia, il prezzo è davvero un’occasione.