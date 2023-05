MotoGP, Lorenzo torna sul 2015: l’ammissione su Valentino Rossi fa discutere

Jorge Lorenzo ha vinto tre titoli in MotoGP, l’ultimo dei quali molto discusso nel 2015. Ecco cosa ha detto sulla gara di Valencia.

La carriera di Jorge Lorenzo in MotoGP si è conclusa nel 2019, dopo una stagione da incubo in Honda caratterizzata dagli infortuni, che gli fecero capire che era arrivato il momento di dire basta. Il cinque volte campione del mondo ha comunque avuto una carriera ricca di successi, da fenomeno assoluto.

Dopo i due titoli vinti in Classe 250 nel biennio 2006-2007 sull’Aprilia, arrivò il momento del salto in MotoGP, al fianco di Valentino Rossi in Yamaha. Il primo titolo maturò nel 2010, nell’anno dell’infortunio al Mugello del “Dottore”, senza il quale sarebbe stato molto complesso pensare di ottenere un risultato di quel titolo, visto che la battaglia era molto serrata.

Il 2012 è stato l’anno del bis, ma il vero confronto con Valentino Rossi c’è stato nel 2015, una stagione terminata nel veleno visto quanto accadde nelle ultime gare. Il contatto tra il “Dottore” e Marc Marquez a Sepang costrinse il pilota di Tavullia a partire dal fondo nel round decisivo di Valencia, spianando la strada al maiorchino.

L’unica speranza del #46 giallo più famoso del mondo era proprio nelle Honda, e nel fatto che Marquez e Dani Pedrosa potessero passare Lorenzo prima del traguardo. Ovviamente, non accadde nulla del genere, con Jorge che venne quasi protetto dai due connazionali, soprattutto dal nativo di Cervera, che non fece nulla per metterlo seriamente in difficoltà.

MotoGP, Jorge Lorenzo ed i fischi di Valencia

Della stagione di MotoGP targata 2015 si è parlato tantissimo, e probabilmente, i discorsi legati a quanto accadde in quell’evento non si chiuderanno mai. Tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi c’è stato il gelo per tanti anni, ma le cose sono poi migliorate ultimamente, con lo spagnolo invitato anche al Ranch di Tavullia.

Jorge è stato ospite, in questi giorni, del podcast di Alex Hawkers, tornando a parlare di quel mondiale, forse il più controverso della storia della MotoGP: “Nel momento in cui siamo arrivati nella zona del parco chiuso, l’80% del circuito, fatto da tifosi spagnoli, ha iniziato a fischiarci. Hanno fischiato me e Marquez dopo aver battuto Valentino Rossi, tutti insultavano la mia famiglia ed i miei amici, erano spagnoli che avevano la maglia gialla e che dicevano che gli avevo rubato il mondiale. Non capivo cosa stesse succedendo“.

Valentino Rossi è un’icona mondiale della MotoGP, e nonostante l’ultima gara fosse corsa in Spagna, a casa di Lorenzo e Marc Marquez, la quasi totalità del tifo era per il “Dottore”. Insomma, quanto accaduto in quella domenica, con ogni probabilità, non verrà mai dimenticato, e c’è il serio rischio che di questa faccenda se ne parlerà ancora a lungo.

Dando uno sguardo al resto dell’intervista, il cinque volte iridato ha detto che non correrà mai in F1, e che il sogno nel cassetto è quello di correre la 24 ore di Le Mans. Jorge sta attualmente correndo nella Porsche Carrera Cup Italia e sta migliorando a vista d’occhio, ma è chiaro che serve crescere ancora per emergere.