Lutto nel mondo delle moto: se n’è andato un pilastro delle due ruote

Una notizia terribile ha colpito il mondo delle moto, visto che si è spento un personaggio storico. Ecco cosa è successo.

La passione per le moto accomuna tantissime persone, ma a volte, le due ruote portano con loro anche notizie drammatiche. Ogni anno, ci sono tantissimi incidenti mortali, che ci portano via ragazzi che stavano facendo semplicemente ciò che amavano di più, ed oggi è uno di quei giorni tristi in cui le parole servono davvero a poco.

Tuttavia, non è stato un incidente a portarsi via uno dei volti più amati del mondo delle moto, visto che parliamo di un team manager che ha vinto di tutto e di più nel corso della sua carriera. L’amore per le due ruote ha caratterizzato tutta la sua vita, ma ora è accaduto ciò che nessuno voleva sentire.

Moto, si è spento Josep Maria Folch

Una terribile notizia ha colpito il mondo delle moto, visto che si è spento Josep Maria Folch, fondatore del Team Folch Endurance. L’uomo si è spento martedì 27 di giugno nella città di Barcellona, ed il motociclismo si è ritrovato, di colpo, più povero e privo di un grande personaggio.

Anche se in pochi seguiranno questa disciplina, l’endurance su due ruote è una delle cose più spettacolari che esista al mondo, e la sua squadra ha partecipato alle tappe più incredibili, come la 24 ore di Mans dedicata alle moto, alla 8 ore di Suzuka ed al Bol d’Or, che si disputa in Francia, a Le Castellet.

Folch ha sempre corso con le Yamaha, con la squadra che fu fondata tantissimo tempo fa, nel 1981, rimanendo attivo per oltre tre decenni, con tante vittorie importanti ottenuti nel mondo dell’endurance. Folch costituì questa squadra assieme a Fernando Prous, per poi spostarsi nei campionati spagnoli, dove hanno vinto tantissimo una volta abbandonate le gare più famose del mondo.

Il team Folch è infatti il più vincente in assoluto in terra iberica, con 11 vittorie e 9 secondi posti strappati alla 24 ore di Catalogna, che si tiene sul tracciato di Barcellona. Ovviamente, la notizia della morte di Folch ha scioccato tutto il mondo delle due ruote, e per lui sono arrivati moltissimi messaggi d’affetto da piloti e colleghi, ma non sarebbe potuto essere altrimenti considerando i risultati da lui conseguiti con il proprio team.

Kenny Noyes, che è un ex campione di Spagna, ha infatti affermanto: “Jose Maria, ti ricorderò nella tua essenza. Abbiamo vissuto tante esperienze fianco a fianco, siamo riusciti ad essere campioni di Spagna nel campionato endurance, e so che negli ultimi anni della tua vita hai combattuto più che mai. Mando un grande abbraccio a tua moglie ed alle tue figlie, questo è soltanto un arrivederci“.

Anche Paco Sanchez, famoso manager di piloti, tra cui anche Joan Mir, ha scritto a propria volta un messaggio, per omaggiare la memoria dell’uomo scomparso. Le cause della sua scomparsa non sono state specificate, ma a giudicare dal messaggio di Noyes, si immagina una brutta e duratura malattia, che lo ha costretto a notevoli sofferenze negli ultimi anni di vita. Ci uniamo, in un abbraccio virtuale, al cordoglio verso la famiglia.