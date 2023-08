Quanto costa una FIAT Punto? Occhio all’affare, ecco come fare

La FIAT Punto è uscita di produzione da qualche anno, ma c’è ancora chi vuole acquistarla. Ecco quali sono i suoi prezzi.

Il marchio FIAT ha realizzato tante auto che hanno fatto la storia, e la Punto è sicuramente una di quelle, anche se oggi è ormai fuori dalla produzione, e non sembra sia nei programmi della casa di Torino per il futuro. In questo periodo, il lavoro dei produttori è concentrato su un segmento di auto del tutto diverso, soprattutto il Segmento B.

Infatti, esattamente un mese fa sono stati tolti i veli alla 600e ed alla Topolino, quest’ultima una minicar che punta sui giovani, essendo guidabile a partire dai 18 anni di età. L’11 di luglio del 2024 toccherà alla nuova Panda, un modello che diventerà un Mini-Suv e che nulla avrà a che fare con quello attualmente in vendita. La casa di proprietà del gruppo Stellantis, nel 2025, riporterà in vita la Multipla, in un periodo ricco di novità e di design innovativi, che porteranno ad un netto cambiamento rispetto a ciò a cui siamo abituati oggi.

La FIAT vuole profondamente rinnovare la propria linea, ma l’argomento odierno rimane la Punto, un modello che ha fatto la storia di questo marchio. Ancora oggi, sono tanti gli italiani che si spostano con questa vettura, mentre altri vanno a caccia di una buona occasione per acquistarla. Scopriamo quanto costa oggi.

FIAT, ecco quanto costa oggi la Punto

La FIAT Punto ha una storia molto lunga, visto che fu presentata, nella sua prima versione, nel lontano 1993, e fu disegnata dal grande Giorgetto Giugiaro. La seconda arrivò nel 1999, realizzata nel Centro Stile della casa di Torino, mentre la terza debuttò nel 2005, e fu disegnata da Italdesign Giugiaro.

Anche l’ultima generazione di cui abbiamo appena parlato si è divisa in tre declinazioni, con la prima che venne chiamata Grande Punto. Essa ha fatto anche sognare i fan con delle grandi prestazioni nel mondo dei rally, in collaborazione con la Abarth, ottenendo tanti successi nei campionati italiani.

Nel 2009 fu la volta della Punto Evo, ed in seguito arrivò la Punto 2012, fortemente voluta da Sergio Marchionne per ultimare il rilancio del marchio dopo la crisi degli anni Duemila. La produzione di questo veicolo, come detto, è terminata da qualche anno, per la precisione nel 2018, ed ora è possibile acquistarla soltanto usata.

Per chi si stesse chiedendo quanto costi oggi, abbiamo fatto un giro sul web, incappando nel sito “autoscout24“, dove sono presenti diverse offerte a prezzi molto vantaggiosi. A soli 1.500 euro c’è una Punto del 2013, ma l’anteriore è danneggiato e vanno messi in conto dei lavori di riparazione piuttosto importanti.

Più interessante l’offerta relativa ad un modello del 2012, che è in buono stato e che costa 2.900 euro, che ha percorso ben 107.000 km, che per una FIAT con queste specifiche non sono pochi. Più costoso, invece, il modello del 2016, che costa 8.800 euro, e che ha percorso 91.000 km. In generale, tutte costano meno di 10.000 euro e le offerte sono molto buone.