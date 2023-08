Vettel e il suo cuore Ferrari: ecco l’auto dei sogni

Sebastian Vettel è stato un simbolo della Ferrari e nel suo garage possiede una delle Rosse più belle che si siano mai viste.

Riuscire a diventare un quattro volte campione del mondo, dimostra perfettamente come ci si possa trovare di fronte a un fenomeno. Sebastian Vettel fa sicuramente parte di questa categoria e il fatto di aver dominato per quattro di fila in F1 ne è la chiara testimonianza della sua immensa superiorità.

Nonostante i suoi successi siano tutti giunti nel periodo in cui guidava la Red Bull, sono in molti a ricordarlo prettamente negli anni in Ferrari. Il tedesco è stato colui che ha saputo rialzare il Cavallino nel momento peggiore, ovvero con il difficile passaggio all’Era ibrida.

Nel 2015 addirittura fu lui l’ultimo ad alzare bandiera bianca contro un’imprendibile Lewis Hamilton e solo il gioco di squadra della Mercedes permise a Rosberg di chiudere secondo. Nel 2017 e nel 2018 c’erano grandi attese per la sua Ferrari, ma alla fine a vincere fu sempre la Mercedes.

Fu commovente il suo addio alla Rossa, quando nel GP di Abu Dhabi del 2020 cantò una strana versione di “Azzurro”. Dopo un paio di anni in Aston Martin, alla fine del 2022 Sebastian Vettel ha deciso di chiudere definitivamente con le corse, con il teutonico che ha annunciato che lo ha fatto per stare vicino alla propria famiglia.

Un grande campione che nel corso della propria carriera ha avuto modo anche di guadagnare cifre non certo indifferenti. Ecco dunque come mai ha avuto anche modo di poter guidare e gestire nel proprio garage una delle più belle Ferrari: la F40.

Ferrari F40: l’auto storica di Vettel

Si tratta di uno dei più bei regali di sempre mai ricevuti da Sebastian Vettel e in qualche modo era un richiamo al suo prossimo approdo in Ferrari. Quando nel 2013 vinse il suo quarto Mondiale, Seb ricevette in regalo la sua favolosa Ferrari F40.

La vettura in questione fu messa sul mercato la prima volta nel 1987 e vi rimase per cinque anni. La sua lunghezza era di 435 cm, una larghezza di 197 cm e un’altezza di 112 cm, il che le permetteva di essere un coupé favoloso.

Ciò che ovviamente l’ha resa eccezionale è il suo magico motore, tanto è vero che monta un V8 da ben 2900 di cilindrata. L’erogazione massima le dava modo di poter arrivare fino a un massimo di 478 cavalli e per poter gestire la potenza vi è bisogno di un cambio manuale con cinque marce.

La velocità massima che poteva toccare era addirittura di ben 326 km/h, il che era un risultato davvero sensazionale, soprattutto per essere ancora alla fine degli anni ’80. Anche l’accelerazione si faceva apprezzare, con il suo passaggio da 0 a 100 km/h che avveniva in soli 4,1 secondi.

Attualmente è difficile poter stabilire il costo di questa vettura da sogno, ma secondo autoscout24.it, il costo medio degli usati varia tra il milione e il milione e mezzo. Insomma, Vettel ha modo di potersi godere nel proprio garage uno dei modelli storici con la F40 che ha un padrone di primo piano come il tedesco.