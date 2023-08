Una Bugatti vola a 400 km/h in autostrada: la polizia non può nulla

La Bugatti Chiron è un concentrato di tecnologia estrema. Su un’autostrada tedesca ha toccato una velocità impressionante. Il video mette i brividi.

Bisogna avere coraggio a lanciarsi alla massima velocità nell’abitacolo di una Chiron. Quest’ultima è una vettura nata per correre, ma una cosa è la strada e l’altra è la pista. Vi suggeriamo sempre di rispettare le norme del CdS e non andare oltre i limiti di velocità. Potreste non solo mettere in pericolo la vostra incolumità, ma anche quella degli altri che vi circondano.

Vi sono autostrade dove spingere a tavoletta sull’acceleratore è consentito. Forse in pochissimi hanno toccato la velocità assurda raggiunta dalla Chiron. Quest’ultima è stata dedicata al leggendario pilota di auto corsa, scomparso il 22 giugno 1979 a Monte Carlo. Il driver è stato un icona delle quattro ruote. Non a caso il connazionale Charles Leclerc lo considera uno dei suoi idoli. Chiron corse già nel 1927 sino alla fine degli anni ’50.

Si tratta del pilota più anziano che abbia mai preso parte a un GP di Formula 1. La Bugatti Chiron è stata dedicata al suo estro. Chi si è messo alla guida dell’auto francese, probabilmente, voleva emulare i driver di Formula 1. Pur non essendo una monoposto ha un valore di svariati milioni di euro. Ettore Bugatti, un geniale progettista italiano cominciò a realizzare auto da corsa a Molsheim, un comune francese di 10.000 abitanti nel dipartimento del Basso Reno.

Il Patron, come lo ribattezzarono, fu un conservatore e innovatore, lanciando tante soluzioni tecniche nel corso degli anni, come la Tipo 13. Nel corso di quasi 100 anni la casa francese ha presentato vetture di lusso di altissimo livello. Dal 1988 la Bugatti è passato al gruppo tedesco della Volkswagen e ha raggiunto risultati clamorosi.

Le prestazioni assurde della Bugatti Chiron

L’erede della Veyron gode di una carrozzeria in fibra di carbonio per contenere il peso. Le sospensioni sono indipendenti e la trazione è integrale permanente. La hypercar ha raggiunto un livello di performance mai raggiunto prima, almeno in termini di top speed. La Chiron presenta una potenza massima di 1500 CV (1103 kW), il 50% in più della versione base della Veyron, per una potenza specifica di circa 187,5 CV/litro, con una coppia massima di 1600 Nm a partire da 2000 giri/min.

Si tratta di un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, raggiungendo un’accelerazione impressionante, da 0 a 100 km/h in soli 2,4 secondi, lo 0 a 200 km/h avviene in 6,1 secondi, mentre lo 0 a 300 km/h in 13,6 secondi. Da 0 a 400 km/h l’auto scatta in 32,5 secondi. La Key speed permette di raggiungere l’incredibile velocità di 420 km/h. La vettura, in teoria, potrebbe anche toccare una top speed più elevata.

In questo caso l’automobilista sulla Bugatti Chiron, nel video in alto postato dal Corriere della Sera, è un multimilionario originario della Repubblica Ceca, chiamato Radim Passer. Il magnate ceco ha girato la sua bravata in Germania. Nonostante la super velocità di 417 km/h la polizia non ha potuto fare granché perché in quel tratto di autostrada tedesco non sono previsti limiti.