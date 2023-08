Leclerc come Verstappen? La Ferrari è pronta a farlo contento

Charles Leclerc, stando alle varie voci, sarebbe molto vicino al rinnovo con la Ferrari. Ecco i dettagli su un accordo da record.

La F1 è in vacanza, visto che la prossima tappa, ovvero il Gran Premio d’Olanda, si terrà sulla pista di Zandvoort tra tre settimane esatte. La Ferrari dovrebbe iniziare la seconda parte di stagione con una sorta di vettura laboratorio, per poi portare delle nuove pance in quel di Monza, per il Gran Premio d’Italia.

La vettura del 2024 non avrà nulla in comune con quella attuale secondo le indiscrezioni, e si ripartirà da un foglio bianco. La SF-23 è concepita su un concetto diametralmente opposto a quello della Red Bull, ed è ovviamente una filosofia che non si è dimostrata vincente.

La Ferrari, ovviamente, non si presenterà al via della nuova stagione da favorita, visto che la RB19 ha un vantaggio tecnico notevole, e di certo non resterà a guardare la concorrenza. Dunque, la situazione tecnica è molto complessa, e per il 2024 è necessaria una sterzata che possa riportarla ad un livello di competitività discreto.

Oltre al lato prestazionale, c’è anche la questione piloti da affrontare. Charles Leclerc e Carlos Sainz andranno in scadenza di contratto a fine 2024, con il monegasco che pare vicino al rinnovo. Andiamo a dare un’occhiata alle questioni contrattuali, che sembrano essere molto vicine ad una soluzione attesa dai tifosi.

Ferrari, ecco la formula del rinnovo di Charles Leclerc

Il contratto in vigore tra Charles Leclerc e la Ferrari, che fu annunciato il 23 di dicembre del 2019, andrà in scadenza al termine del 2024, ma ormai è quasi ufficiale la permanenza del monegasco a Maranello. Nel corso dell’inverno passato, c’erano state molte voci che facevano pensare ad un suo addio e ad un passaggio in Mercedes, ma il rinnovo di Lewis Hamilton che è ormai ad un passo ha cambiato gli scenari.

Inoltre, Charles ha sempre dichiarato di voler giurare amore eterno al Cavallino, e sembra che i fatti stiano per dare seguito alle parole. Secondo il sito web francese “sportune.20minutes.fr“, Leclerc rinnoverebbe il contratto con una formula 2+3, assicurando la sua presenza in rosso sino al 2026 compreso.

Il primo biennio non prevederebbe clausole di uscita, cosa che invece accadrà tra il 2027 ed il 2029, nel caso in cui Leclerc dovesse decidere di prolungare l’accordo. Per quanto riguarda le cifre, si parla di numeri davvero elevatissimi, visto che, se dovesse restare sino al 2029, prenderebbe circa 185 milioni di euro a partire dal 2025. A ciò si aggiunge anche un bonus di altri 50 milioni di euro per l’ultima stagione. Per ciò che riguarda la clausola presente nel triennio conclusivo, sarebbe legata ai risultati della Ferrari.

In pratica, se il Cavallino non dovesse soddisfare Charles, lui potrebbe decidere di salutare e di recarsi in un altro team senza penali o cose di questo tipo. Vedremo, nelle prossime settimane, se a queste voci seguiranno i fatti, ed a meno di clamorosi colpi di scena, il rinnovo pare ormai scontato.