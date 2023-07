Hamilton e la Ferrari, arriva l’annuncio che fa sognare i tifosi: ecco il futuro della F1

Lewis Hamilton si lamenta della F1 attuale e del dominio della Red Bull, e da parte sua è arrivata una previsione sul futuro.

La F1 vive un momento di splendore sul fronte commerciale e del business, e nel suo interesse, Liberty Media ha fatto un lavoro eccelso. Tuttavia, lo spettacolo è del tutto assente, e c’è un dato che testimonia il fallimento del Circus attuale, legato principalmente all’avvento delle power unit turbo-ibride e ad un regolamento troppo restrittivo, che ha favorito i domini dei top team.

Pensate che, dopo il 2012, solamente in un’occasione due piloti di diverse squadre sono arrivati a giocarsi il titolo sino all’ultima gara, ed è accaduto nel 2021 con Lewis Hamilton sulla Mercedes contrapposto alla Red Bull di Max Verstappen. Per il resto, abbiamo assistito a campionati senza storia, ed il nuovo regolamento è stato un buco nell’acqua.

Il ritorno delle F1 ad effetto suolo, unito al Budget Cap, avrebbe dovuto favorire un livellamento delle prestazioni, cosa che non si è affatto verificata. Infatti, la Red Bull e Verstappen hanno vinto 20 delle ultime 21 gare, e passeggiano verso gli ennesimi titoli mondiali.

Prima del team di Milton Keynes, era stata la Mercedes a dominare la scena in lungo ed in largo, con sette titoli mondiali piloti ed otto costruttori consecutivi. A questo punto, è lecito attendersi che la Red Bull vada tranquillamente a vincere anche nel 2024 e nel 2025, per poi sperare che qualcosa cambi a partire dal 2026.

F1, Hamilton e la sua previsione sul futuro della Ferrari

La Red Bull e la Mercedes dominano la F1 dal lontano 2010, e negli ultimi 13 anni, solamente queste due squadre si sono alternate sul tetto del mondo. La Ferrari, dal canto suo, fa ormai da comparsa, e tranne che per qualche buona prestazione nel biennio 2017-2018, non è più stata in lotta per qualcosa di importante.

Si tratta di una situazione imbarazzante per il team più vincente di sempre, che proprio non riesce ad emergere dalle sabbie mobili, in una fase che ricorda troppo quanto accadde tra la seconda metà degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta. Ora è chiaro che ci vorrà del tempo per tornare al top.

Lewis Hamilton ha parlato di quanto sta accadendo e del fallimento del Budget Cap, nel corso di un’intervista concessa al canale televisivo “Channel 4“. Il sette volte campione del mondo ha anche affrontato l’argomento Ferrari, immaginando ciò che potrà succedere in futuro.

Ecco le sue parole: “La F1 ha cambiato le regole, ed ha deciso di inserire questo Budget Cap, con la speranza di poter livellare le prestazioni. Tuttavia, l’obiettivo non è affatto stato raggiunto, ed è chiaro che dovremo continuare a parlare di questo aspetto. Se andiamo avanti così, è possibile che in futuro sarà la Ferrari a dominare, poi toccherà ad altri, magari alla McLaren o alla Mercedes. Questa non è la cosa migliore per i tifosi, non dovrebbero esserci domini in grado di essere così lunghi“.