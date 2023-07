Che modello è e quanto vale Herbie, il maggiolino tutto matto?

Chi ama le auto ed il cinema avrà sicuramente visto il film su Herbie, il maggiolino tutto matto. Ecco di che auto si tratta.

Oggi vi parleremo di un personaggio che ha fatto la storia del cinema, ovvero Herbie, meglio conosciuto come “Il Maggiolino tutto matto”, o “Il Super Maggiolino”. Questa vettura che acquisiva anche caratteristiche umane è stata creata nel 1963 dallo scienziato tedesco Gustav Stumpfel, dopo che, alla fine della seconda guerra mondiale, gli occupanti americani in Germania commissionarono un’automobile animata.

Il primo film uscì nel 1968, poi un altro arrivò nel 1974, poi nel 1977, nel 1980 e nel 1997. L’ultimo della serie, ed anche il più moderno ovviamente, fu quello uscito nelle sali nel 2005, una commedia di genere fantastico che ha fatto divertire tante famiglie, che era adatto a grandi e piccini.

Herbie è un Maggiolino del 1963, come detto, che nel corso degli anni collezionò tante vittorie nelle gare più disparate, e che fu ripreso poi dalla giovane Maggie Payton, la protagonista della pellicola, vincendo la gara decisiva andando a battere lo scorretto Trip Murphy, che correva su una Nascar molto più moderna.

Questo fu l’ultimo film dedicato a questo splendido personaggio, che come avrete immaginato, riprende le sue forme dalla splendida Volkswagen Maggiolino. Ora andremo a ripercorrere la storia del modello appena citato, che trae le sue origini da un periodo molto buio per la nostra storia.

Herbie, ecco di che auto si tratta e quanto costa

Herbie è un Maggiolino della Volkswagen, un modello che è stato prodotto, pensate voi, dal 1938 al 2003, e che ha avuto una carriera che sembrava infinita. In Germania era conosciuta come Volkswagen Typ 1, ed in alcune lingue, per via delle sue forme molto tonde, è nota anche con il soprannome “scarabeo”, ma anche “Beetle” nel Regno Unito.

Si tratta dell’auto tedesca più famosa al mondo, ed ha anche un record che difficilmente sarà battuto. Essendo stata prodotta, in varie specifiche, per ben 65 anni, è l’auto più longeva di sempre, e considerando che oggi le auto cambiano di continuo, è molto complesso pensare che qualche nuovo modello la possa battere. Si trattò anche della prima auto della casa di Wolfsburg, nata sotto il governo di Adolf Hitler nella Germania Nazista.

Il Fuhrer, infatti, voleva cambiare le sorti dell’auto, che era considerata un bene adatto solo alle classi più agiate, in un periodo in cui ne circolavano davvero molto poche. Volkswagen è infatti un termine che, tradotto in italiano, indica l’auto del popolo, e fu così che nacque il famoso Maggiolino. La sua scelta di voler mettere in commercio un veicolo per tutti fu annunciata nel 1934 durante un comizio, e quattro anni più tardi, l’auto fece il suo esordio.

Al giorno d’oggi, il Maggiolino è ancora in vendita ed ha un prezzo compreso tra i 23.800 ed i 32.600 euro, non certo un prezzo basso, ma è chiaro che siamo di fronte ad una delle vetture che hanno fatto la storia dell’automobile. Siamo sicuri che molti la vorranno acquistare ancora.