Chi è la mamma di Franco Morbidelli? Ecco la sua incredibile storia

Franco Morbidelli è al centro delle voci di mercato in MotoGP, ed oggi vi sveleremo come si chiama sua madre. Tutto su di lei.

Uno dei piloti italiani più talentuosi, in termini di due ruote, è senza dubbio il nostro Franco Morbidelli, il quale è da anni impegnato in MotoGP. Dopo il titolo di campione del mondo ottenuto in Moto2, è arrivato in top class, dove la sfortuna lo ha colpito tante volte, impedendogli di portare a casa il titolo.

Nel 2020, stagione in cui correva con il team Yamaha Petronas, giunse secondo dietro alla Suzuki di Joan Mir, pur saltando diverse gare a causa di un infortunio. In quell’anno era compagno di squadra di Fabio Quartararo, che riuscì a battere a parità di moto e di squadra.

Questo dimostra come Morbidelli sia davvero un enorme talento, che però, come detto, è stato sempre perseguitato dalla sfortuna. Dopo il mondiale sfiorato, sono arrivati altri infortuni ed operazioni, oltre alla crisi tecnica della casa di Iwata, che non lo hanno fatto rendere al meglio.

Il 2022 è stata una stagione terribile, con Quartararo che si è giocato il titolo sino all’ultima gara, mentre lui non è mai andato neanche lontanamente vicino alla top five. Il 2023 ha fatto vedere segnali di risveglio con il quarto posto in Argentina, ma la moto non gli permette di fare altro.

Nel 2024, come annunciato nelle ultime ore, non sarà più in Yamaha, dove arriverà Alex Rins. Ora, “Morbido” dovrà sperare in qualche sella privata di casa Ducati, altrimenti il suo futuro in MotoGP è a serio rischio. Nel frattempo, andiamo a scoprire chi è sua madre, una donna molto coraggiosa.

Morbidelli, ecco chi è sua madre

La madre di Franco Morbidelli si chiama Cristina de Franco, che ha sempre seguito la carriera del figlio da molto vicino. Il rider capitolino è molto riservato, e non sappiamo praticamente nulla su di lei, anche se qualche tempo fa rilasciò diverse interviste nelle quali si disse molto orgogliosa del figlio e dei successi ottenuti in carriera.

Un momento molto difficile è avvenuto nel 2018, quando, approfittando dell’assenza dei familiari, ha subito una rapina in casa, nella frazione di Babucce, a Tavullia. Si è trattato di una notte di grande paura, con molti trofei del grande Franco che sono stati portati via assieme ad oggetti di valore.

Di Cristina sappiamo che è brasiliana, e che ha sposato Livio Morbidelli, anche lui pilota motociclistico e vice-campione del mondo di Classe 80 e di Classe 125. Purtroppo, Livio scomparve prematuramente, nel gennaio del 2013, nel modo peggiore possibile. L’uomo si suicidò per impiccagione, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di suoi figlio e della famiglia.

Drammi di questo tipo hanno sicuramente segnato la vita di Franco, campione del mondo di Moto2 nel 2018 e vice-campione della MotoGP nel 2020. La nostra speranza è che possa trovare una sella per il prossimo anno, perché “Morbido” ha dimostrato di andare veramente forte, ed ora manca solo un minimo di fortuna.