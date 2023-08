Auto, chi guida meglio l’uomo o la donna? Il risultato per molti sarà spiazzante

Si tratta di una sorta di sfida che va avanti da quando è nata l’auto, ed oggi cercheremo di capire chi guida meglio tra i due.

L’auto è il mezzo di trasporto più utilizzato nel mondo, ed è anche per questo che, purtroppo, fa registrare il maggior numero di incidenti. Pensate che nel nostro pianeta ce ne sono 1,5 miliardi, anche se ulteriori stime parlano di ben 2 miliardi di veicoli presenti sulla terra.

Da tempo immemore, si registra una sorta di sfida tra l’uomo e la donna, per cercare di stabilire quale tra i due sessi è il più affidabile alla guida dell’auto. Per molti la risposta è scontata, ma oggi vi daremo dei dati incontrovertibili che vi stupiranno ed anche di parecchio.

Auto, ecco chi guida meglio tra uomo e donna

L’uomo è sempre stato visto come colui che porta la famiglia in vacanza, e nel dubbio, è sempre lui che si siede al volante dell’auto quando è in compagnia della sua compagna. Tuttavia, le donne che guidano ormai sono quasi tutte, e c’è da dire che, in base ai dati, non hanno nulla da invidiare ai loro partner e più in generale a tutti gli uomini.

Rispondere alla domanda su chi sia migliore alla guida tra uomo e donna non è affatto facile, ma secondo i dati che abbiamo trovato su VertiMovers, pare che il gentil sesso sia più affidabile alla guida di un’auto. Un’antica frase recitava “donna al volante, pericolo costante“, ma i dati ci dicono che non c’è niente di più falso. Una ricerca è stata effettuata, in tal senso, dal Centro Studi Continental nel 2018, solo pochi anni fa, con dei risultati che parlano chiaro.

La ricerca è basata sui numeri dell’Istat in base agli incidenti avvenuti nel 2016, con solo il 26,6% dei sinistri che è stato causato dalle donne, mentre il restante 73,4% dagli uomini. Tuttavia, solamente il 3% degli italiani pensa che le donne siano migliore degli uomini quando ci si siede al volante, una percezione non proprio esatta visto il dato che vi abbiamo riportato in alto.

Un’altra ricerca molto interessante in tal senso è stata svolta da Ecu Testing, che ha fatto sapere che l’87% degli uomini si sente tranquillo e sicuro nel guidare la propria vettura in condizioni estreme dal punto di vista climatico, contro il 71% delle donne. Per quello che riguarda la tendenza degli incidenti, calcolando la media degli uomini e delle donne che si mettono al volante, siamo di fronte ad un sostanziale pareggio. Gli uomini fanno registrare una frequenza del 6,4% di incidenti, mentre le donne del 6,6%, un dato che sancisce, a conti fatti, una parità quasi evidente.

La sfida è dunque molto equilibrata, e conferma come i tempi siano molto cambiati rispetto al passato. Sino a qualche decennio fa, solo gli uomini si mettevano al volante, ma ora le donne non hanno più paura di niente e di nessuno, ed hanno così pensato di eliminare tutti i falsi miti e le credenze su questo argomento.